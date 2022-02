Ecosse-France : impressionnants, les Bleus s'imposent à Murrayfield et peuvent toujours rêver du Grand Chelem dans le Tournoi des six nations

Etincelant, puis maladroit, avant de se montrer monstrueux en défense et en contre... Le XV France est finalement venu à bout de l’Ecosse (36-17) samedi 26 février à Murrayfield. La France courait derrière un tel succès depuis 2014.

Dans l’atmosphère glaciale de l’écrin niché à Edimbourg, les Bleus ont décroché, grâce à une seconde période tout en maîtrise, une troisième victoire consécutive en trois matchs dans le Tournoi des six nations. Leaders invaincus, les Bleus peuvent toujours rêver d’un Grand Chelem qui leur échappe depuis près de dix ans.

Dans une rencontre totalement déliée où l’on est passé de l’exaltation à la panique en l’espace d’un instant, il est difficile de savoir par où commencer. Outre son échec à l’allumage (renvoi directement en touche et tentative ratée de l’arrière Melvyn Jaminet devant les perches), le XV de France a souvent été brillant. D’ailleurs, on a même aperçu certains écossais saluer ce "fantastic rugby" d’applaudissements respectueux.

Des cadres au rendez-vous

Il y a d’abord eu "captain Dupont", aussi précieux dans son rôle de dynamiteur de l’attaque, que dans sa capacité à couper les lignes de passes pour couper les offensives écossaises. C’est lui qui met la tête à l’endroit de tout le monde en engageant une formidable relance pour mener à l’essai de Willemse (7e, 7-0).

Les fauves étaient enfin lâchés. Décalé sur l’aile pour son profil "de costaud" et ses cannes de feu, Yoram Moefana a été - comme Jonathan Danty - un choix gagnant du sélectionneur. Le Bordelo-béglais en a profité pour planter son premier essai en bleu après un festival de passes dans la défense de Damian Penaud - auteur d’un doublé- et Cyril Baille (12-3, 13e). Après un trou d’air où ils ont été particulièrement pénalisés - 3 fautes en 5 minutes -, ils voyaient le XV du Chardon revenir à deux petits points (28e, 10-12).

Une deuxième mi-temps d’une grande maîtrise

Mais les joueurs de Gregor Townsend ne parvenaient pas à renverser le match malgré une succession de grosses occasions. L’en avant de l’arrière et taulier écossais, Stuart Hogg à la 38e, alors qu’il n’avait plus qu’à filer à l’essai en est la preuve. C’est sûrement là, d’ailleurs, que s'est joué le tournant du match. Les Bleus décidaient de tenter une dernière balle en allant en touche juste avant la mi-temps. Encore un choix gagnant. Après une course en travers lunaire - qu’il ne faudra pas reproduire dans les écoles de rugby - Gaël Fickou a inscrit un essai incroyable de détermination en flirtant avec la touche (40e, 19-10).

Les Tricolores nous ayant habitué aux entames de deuxième période loupé, rien n’était pourtant fait à la mi-temps. Les Ecossais qui - image rare - quittaient pour certains les tribunes avant le coup de sifflet de final, étaient loin de penser qu’ils finiraient écœurés par ces Bleus. Les fautes qui venaient plomber la conquête française ont disparu au profit de séquences défensives de haut rang, d’un jeu au pied d’occupation précis et de contres d’une efficacité redoutable.

Absent contre l’Irlande, le trois quart centre Jonathan Danty douchait leurs espoirs au bout de deux minutes. Opportuniste, il récupérait un petit jeu au pied par-dessus de Damian Penaud et fonçait dans l’en-but. Ce dernier, merveilleusement servi par Romain Ntamack sur une passe au pied concluaient le festival d’essais bleu en inscrivant le sixième essai tricolore pour un cinglant 36-17. L’arrière et buteur des Bleus, Melvyn Jaminet, particulièrement bousculé dans les airs et moins en réussite au pied, aurait même pu alourdir le score (3/7 face aux poteaux).

Une course contre-la-montre est donc plus que jamais lancée : celle du Grand Chelem. Prochaine étape ? Le 11 mars prochain, où les Français se déplaceront au pays de Galles.