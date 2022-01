Top 14 : retour perdant pour Dupont et Ntamack, exploit de Montpellier, précieuse victoire de Brive... Ce qu'il faut retenir des premières rencontres de la 16e journée

A une semaine de l'ouverture du Tournoi des six nations, le Top 14 nous offrait le premier "doublon" de l'hiver, samedi 29 janvier. Si le leader, Bordeaux-Bègles, a tenu son rang, profitant même du faux pas du Stade toulousain pour creuser l'écart en tête, La Rochelle s'est incliné face à une autre grosse écurie du championnat. Dans la lutte pour le maintien, Brive a marqué des points.

A Bordeaux-Bègles, les briscards tiennent la baraque

Jefferson Poirot, Louis Picamoles, François Trinh-Duc, Rémi Lamerat... Il y a quelques années, en plein cœur du mois de janvier, aucun de ces joueurs n'aurait été aligné en championnat. Valeurs sûres du XV de France de la dernière décennie, ils auraient logiquement été protégés par leur club ou retenus avec la sélection nationale. Aujourd'hui à l'UBB, les Bleus s'appellent plutôt Cameron Woki, Matthieu Jalibert ou Yoram Moefana. En leur absence, ce sont les papas qui ont assuré.

Face à un Castres Olympique (23-10) fidèle à ses valeurs de poil à gratter à l'extérieur, Louis Picamoles a inscrit l'essai du break en fin de première période, quand François Trinh-Duc, auteur de 13 points, s'est montré décisif dans le jeu au pied.

Le CAB met fin à une mauvaise série

C'était un match à ne pas perdre. Engagés dans la lutte pour le maintien, Coujoux et Biarrots se retrouvaient sur la pelouse d'Amédée-Domenech. Malgré le carton rouge infligé à leur deuxième ligne Lucas Paulos dès le retour des vestiaires (43e), ce sont les locaux qui ont signé la bonne opération de la journée (33-10), après une série de quatre défaites en Top 14.

Les hommes de Jeremy Davidson profitent du bonus offensif pour s'extirper de la zone de relégation et comptent désormais sept points d'avance sur leurs adversaires du jour, bons dernier au classement. Et cinq sur Toulon qui se déplace sur la pelouse du Stade français, dimanche à 21h05.

Antoine Dupont et Romain Ntamack ont rejoué ensemble

Cela faisait plus d'un mois et demi que la charnière du XV de France n'avait pas été associée. Antoine Dupont et Romain Ntamack, successivement blessés puis touchés par le Covid-19, se retrouvaient samedi pour la première fois depuis le 11 décembre, et une victoire bonifiée à Cardiff, en Champions Cup (7-39).

La compo du Stade ⚡



Découvrez le XV de départ face au @racing92 #STR92 pic.twitter.com/PBemczHFHk — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 28, 2022

Mais face au Racing 92, le retour de la paire tricolore n'a pas eu l'effet escompté. Pris à la gorge d'entrée de jeu, les champions de France et d'Europe en titre ne sont pas parvenus à imposer leur jeu (15-20). Ils concèdent leur troisième défaite de rang en championnat. La première à domicile. Dimanche, tous deux devraient retrouver Fabien Galthié et son staff pour préparer la première journée du Tournoi des six nations face à l'Italie, le dimanche 6 février.