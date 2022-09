Top 14 : Montpellier leader provisoire, Bayonne et Perpignan relèvent la tête... Ce qu'il faut retenir des matchs de samedi

La quatrième journée de Top 14 a été marquée, samedi, par la troisième victoire consécutive de Montpellier, et le premier succès de Perpignan cette saison.

Les mal en point se rebiffent. Bayonne et Perpignan, respectivement 12e et 14e au début du week-end, ont signé deux victoires de prestige sur leur pelouse face à Bordeaux-Bègles (20-15) et Toulon (19-13), lors de la 4e journée de Top 14, samedi 24 septembre. A l'opposé, Montpellier s'est imposé tranquillement face à Pau (43-17), tandis que le LOU a pris le meilleur sur le Stade Français après un match accroché (33-27). De son côté, Castres a relevé la tête face à Brive (12-6).

Montpellier enchaîne face à Pau

Le MHR tient le rythme. Sans pitié, les Montpelliérains ont dominé la Section paloise sur leur pelouse du GGL Stadium (43-17) pour confirmer leur place de dauphin du championnat et mettre la pression sur Toulouse, troisième, qui reçoit le Racing 92 dans la soirée.

Portés par un très bon Léo Coly, auteur du premier essai des locaux au bout d’un quart d’heure de jeu, les hommes de Philippe Saint-André ont scellé leur succès en première période, avec deux autres réalisations avant la pause (22e, 40e). Pour sa première titularisation cette saison, le jeune buteur Louis Foursans-Bourdette s’est montré impérial face aux perches (5/5). Le MHR, qui ne s’est plus incliné depuis la journée inaugurale, signe une troisième victoire consécutive, avec le bonus offensif en prime.

Perpignan et Bayonne retrouvent des couleurs

Ça bouge en fond de classement. Bayonne et Perpignan, 12e et 14e, se sont tous les deux imposés à domicile au terme de deux rencontres haletantes. En ouverture de cette 4e journée, l'Usap s'est employée pour prendre le meilleur sur Toulon (19-13). En tête presque tout au long de la partie, les Catalans ont résisté au retour des Varois et à l'essai de Gaël Dréan à la 79e. De quoi décrocher leur première victoire de la saison.

Les Bayonnais ont, eux, dominé une équipe de l'UBB en difficulté depuis le début de la saison (une victoire seulement). Auteur d'une très bonne première période (3 essais), l'Aviron a marqué le pas au retour des vestiaires mais a su contenir les offensives bordelaises (20-15). Grâce à ce succès, ils remontent à la 9e place provisoire.

Le LOU se relance face au Stade Français

Les Lyonnais retrouvent le goût de la victoire. Après deux revers consécutifs, les hommes de Xavier Garbajosa se sont imposés face au Stade Français après une partie très disputée. Portés par l'ouverture du score de Niniashvili dès la première minute, ils ont pris les commandes, avant de voir les Parisiens revenir. Mais l'essai de Peyresblanques à la 82e n'a rien changé au résultat final. Les Lyonnais ne s'étaient plus imposés depuis la première journée, sur la pelouse de Brive. Ils remontent à la 4e place.