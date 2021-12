Top 14 : malgré une météo dantesque, La Rochelle assomme le LOU

Une victoire au bout de l’enfer. Dans des conditions météorologiques dantesques, le Stade Rochelais a pris le meilleur sur le LOU (25-3), lundi 27 décembre, au stade Marcel Deflandre, lors de l’affiche de la 13e journée de Top 14. Les Rochelais ont été plus forts que les trombes d’eau et le vent tourbillonnant, pour décrocher une précieuse victoire bonifiée, qui leur permet de dépasser leur adversaire du soir au classement et d’accrocher la 5e place.

Les Jaune et Noir finissent 2021 avec une victoire bonifiée face à @LeLOURugby au terme d'un match marqué par des conditions climatiques compliquées !



Peu de spectacle

Sous une pluie battante, les Rochelais avaient sans doute à coeur de rendre hommage à leur désormais ancien coéquipier, Kévin Gourdon, contraint de mettre un terme à sa carrière à cause d’un problème cardiaque, et qui a reçu une dernière ovation de la part de Marcel Deflandre juste avant le coup d’envoi. Face au vent tout au long de la première période, les hommes de Ronan O’Gara ont bataillé contre les éléments, engrangeant d’abord des points au pied. Mais ils ont dû attendre un carton jaune lyonnais à la demi-heure de jeu pour inscrire le premier essai du match. En face, les visiteurs ont eu du mal à rentrer dans la rencontre, malgré un sursaut d’orgueil juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, sur un terrain de plus en plus difficile à pratiquer, les conditions de jeu ont eu raison du spectacle, et la rencontre s’est hachée. A ce petit jeu-là, les Rochelais s'en sont le mieux sorti, maitrisant le jeu, repoussant sans cesse des Lyonnais indisciplinés dans leur camp. Ils ont fini par inscrire leur deuxième essai à la 67e par l'intermédiaire de Thomas Lavault, après un maul venu enfoncer la défense adverse. Libérés, les Maritimes ont terminé la rencontre en dansant sous la pluie, et ils sont allés chercher une troisième réalisation de Pierre Bourgarit au ras du poteau sur pick and go, synonyme de bonus offensif. De quoi finir 2021 de la plus belle des manières.

Montpellier rejoint Toulouse

Dans l’autre match de la journée, Montpellier est allé chercher une victoire bonifiée sur la pelouse du Biarritz Olympique (12-27). Les visiteurs, bien au-dessus, n’ont jamais vraiment tremblé, même après l’exclusion de Bastien Chalureau à la 62e, période où ils ont inscrit deux de leurs trois essais.

#BoxingDayRugby

3e succès à l'extérieur et 6e victoire de rang avec le bonus en prime ! Le @MHR_officiel continue d'affoler les compteurs en ce moment !

Faites un don pour les @restosducoeur



1€ = 1 repas

Les hommes de Philippe Saint-André signent une sixième victoire consécutive et reviennent à hauteur de Toulouse à la 2e place du classement. Les Biarrots restent eux lanterne rouge.