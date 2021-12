Top 14 : le pilier champion du monde Trevor Nyakane signe au Racing 92

Le Racing 92 a engagé, mardi 30 novembre, le Sud-Africain champion du monde Trevor Nyakane pour les trois prochaines saisons. Le pillier évoluait jusque-là aux Bulls, la franchise sud-africaine de Super Rugby basée à Pretoria, et devrait arriver en France en décembre.

"Il était important de se renforcer suite au départ de George-Henri Colombe [il jouera la saison prochaine à La Rochelle]. On voulait aussi quelqu'un d'expérience pour encadrer les jeunes et qu'ils puissent continuer à éclore. C'est une valeur ajoutée mais aussi d'exemple", a expliqué le manager du Racing 92, Laurent Travers, à l'AFP, confirmant une information de L'Equipe.

Un colosse polyvalent

"Il a l'expérience du très haut niveau et de la maturité. Il était important qu'il puisse la transmettre. Il a cette capacité de jouer à gauche et à droite, je pense même qu'il a fait un match ou deux au poste de talonneur. C'est quelqu'un de polyvalent et j'espère qu'il nous amènera ce qu'on attend", a ajouté le coach francilien.

Le colosse de 32 ans (1,78m pour 117 kg), aux 52 sélections, a disputé les trois matches de la tournée automnale des Springboks en Europe, face au pays de Galles (23-18), contre l'Ecosse (30-15) et lors de la défaite en Angleterre (27-26).