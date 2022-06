Top 14 : jeu au pied, intensité physique, gestion de la pression… Les clés de la finale entre Castres et Montpellier

A un match de la gloire. Une semaine après leur victoire en demi-finales, Castres et Montpellier ont rendez-vous en finale du Top 14, vendredi 24 juin. Après avoir dominé le championnat, le leader de la saison régulière et son dauphin se retrouvent au Stade de France.

Peu d'observateurs auraient parié sur ce duo en début d'année, estime Vincent Clerc, ancien international français et consultant de France Télévisions. "Quand on voyait la bonne santé de Toulouse, La Rochelle, même Bordeaux, qui sortait d'une saison très solide, on mettait peut-être ces équipes un peu devant". Mais les deux clubs ont su s'affirmer comme des candidats sérieux à la victoire finale au cours de la saison, s'adjugeant les deux premières places à l'issue de la phase régulière. "Ces deux équipes ont su saisir les opportunités, et ont réalisé de gros matchs. Elles sont terriblement efficaces, et il y a finalement une certaine logique qui est respectée", juge Dimitri Yachvili, autre consultant de France Télévisions.

Duel équilibré

Avec deux styles de jeu similaires, portés sur l'intensité du duel physique, il est difficile de désigner un favori avant la rencontre. "Je crois que c'est très équilibré", avance Vincent Clerc. "On peut s'attendre à un gros combat et un enjeu stratégique important." Après des parcours similaires (qualification directe pour le dernier carré), les deux équipes s'avancent avec des niveaux de fraîcheur similaires.

#FinaleTOP14

Après un week-end riche en émotions, le @CastresRugby et le @MHR_officiel s'affronteront au Stade de France pour décrocher le Brennus



Le scénario sera t-il différent de 2018 ? pic.twitter.com/2Y7nUFqNCb — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 19, 2022

Dans le jeu, les Castrais pourront s'appuyer sur leur intelligence et leur maîtrise, dans la foulée de la superbe prestation de Benjamin Urdapilleta face à Toulouse en demi-finale. "Le jeu au pied sera l'une des clés du match, tant pour marquer des points que dans le jeu court. La victoire reviendra sans doute à l'équipe qui saura prendre le plus de risques", prédit Dimitri Yachvili. De son côté, le MHR cherchera encore à écarter les ballons pour créer. "Montpellier va aussi miser sur sa défense et la densité que les joueurs mettent dans le jeu", ajoute l'ancien Biarrot.

Le poids de l'attente pour le MHR

Les deux équipes en sont à une victoire à domicile chacune lors des deux affrontements plus tôt dans la saison. A la fin de la phase aller, Montpellier a dominé Castres d'une courte tête (25-24), tandis que les hommes de Pierre-Henry Broncan se sont imposés sans trembler lors de la 20e journée (25-9). Mais la rencontre ancrée dans la tête des supporters reste la finale 2018. Castres avait alors renversé un Montpellier pourtant donné favori (29-13) pour décrocher son cinquième titre national. Pour autant, cela ne constitue pas un avantage psychologique pour les Castrais, selon Dimitri Yachvili : "Tout est remis à zéro. C'est vraiment du 50-50."

Cependant, l'enjeu s'avère particulièrement important pour les Héraultais, eux qui n'ont jamais été sacrés en Top 14. "Il y a un poids supplémentaire du côté de Montpellier, qui court derrière un titre depuis un petit moment. La pression est donc sans doute un peu plus sur leurs épaules", juge Vincent Clerc.

En face, Castres s'avance comme un spécialiste de l'exercice, puisqu'il s'agit de sa quatrième finale en dix ans. "Même s'ils paraissent être le petit club du championnat, ce n'est pas un petit du tout. Ils font partie maintenant des gros sur qui il faut compter chaque saison", assure l'ancien Toulousain. Ils vont essayer d'en faire la preuve vendredi soir.