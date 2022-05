Top 14 : Bordeaux et Montpellier qualifiés pour la phase finale, Toulon continue sa folle remontée... Ce qu'il faut retenir des matchs de samedi

La lutte pour la qualification en phase finale du Top 14 est rude. Avant le coup d'envoi de cette 25e et avant-dernière journée, samedi 21 mai, ils étaient encore neuf à prétendre aux six premières places qualificatives. Chaque match revêtait une importance particulière. Les deux leaders Bordeaux et Montpellier, vainqueurs samedi, ont validé leur billet pour cette fin de saison. Toulon rentre, de son côté dans le Top 6 après une deuxième partie de saison flamboyante.

Bordeaux et Montpellier, qualifiés, visent les demi-finales

Ils ont fait respecter leur rang. Respectivement premier et deuxième, Montpellier et l'UBB se sont imposés face au Racing 92 et Lyon. Des victoires face à des membres du Top 6, synonymes de qualification pour la phase finale du championnat de France.

A Chaban-Delmas, les Bordelo-Béglais ont largement dominé le LOU (42-10) grâce à une seconde période de feu (36-7), lui permettant de prendre le bonus offensif. "Notre objectif est de rester dans le Top 2", a avoué le deuxième ligne Jandré Marais après la victoire. Une place qui les enverrait directement en demi-finale, évitant ainsi un premier match dangereux. Ils iront à Perpignan, à la lutte pour le maintien, dans deux semaines.

⏰ 80' L'UBB renoue avec la victoire pour ce dernier match de la saison régulière à domicile. Le bonus offensif bien mérité vient parfaire cette sublime seconde mi-temps.#ILOVEUBB #UBBLOU pic.twitter.com/b1KrqESoK5 — UBB Rugby (@UBBrugby) May 21, 2022

Même constat dans l'Hérault. Montpellier, vainqueur du Racing 92 (22-13) a récupéré sa place de leader, laissée quelques heures plus tôt aux Girondins. Leur qualification en demi-finale pourrait être actée dès dimanche en cas de défaite de Castres dimanche face aux Catalans.

Toulon passe la sixième et s'offre une finale

L'histoire est belle. Louis Carbonel, enfant du cru qui quittera le Var en fin de saison, a inscrit un essai crucial dans la saison des Rouge et Noir pour son dernier match à Mayol. Une victoire, bonifiée dans les derniers instants de la rencontre, 37-20 face à Pau. Un sixième succès consécutif en championnat pour les Toulonnais qui sont en train de réaliser l'exploit d'être en passe de se qualifier pour la phase finale.

Comme un symbole !! Mayol est debout pour l'essai de @LouisCarbonel #RCTSP pic.twitter.com/6m3jUYfj5d — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) May 21, 2022

Après un début de saison très délicat et un changement d'entraîneur à la mi-saison, Toulon était loin d'espérer avoir le destin entre ses mains. Dans le Top 6 après cette victoire et en attendant le match de Toulouse, samedi soir, les Varois iront défier le Racing 92 qui les devance de deux points en championnat. L'équation est simple : une victoire les enverrait en phase finale.

La Rochelle gagne mais ne rassure pas au pied

C'est le point faible des Rochelais ces derniers temps, presque une malédiction. Après les échecs de Ihaia West en demi-finale de Champions Cup, Jules Plisson n'a pas eu plus de réussite en manquant ses trois tentatives en début de match. Les seules qu'il a tapées car c'est l'arrière Pierre Popelin qui s'est chargé de buter ensuite.

Des points laissés en route qui n'ont pas coûté cher aux Charentais qui se sont imposés avec le bonus offensif face au Stade Français (32-13) et ont réintégré le Top 6. Mais une prestation qui ne rassure pas avant les échéances de la fin de saison. Battus deux fois en finale l'an dernier par Toulouse notamment du fait de cette maladresse, les Rochelais disputeront la finale de la CHampions Cup samedi prochain face au Leinster.