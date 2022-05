Rugby : La Rochelle vient à bout du Racing 92 (20-13) et rejoint le Leinster en finale de la Champions Cup

Les colosses maritimes ont finalement eu raison des feux follets franciliens. Il n’y avait guère de doute quant à l’opposition de style que promettait d’offrir ce choc franco-français entre le Racing 92 et le Stade Rochelais en demi-finale de Champions Cup, dimanche 15 mai, à Lens. Restait à savoir lequel des deux clubs prendrait le dessus et s’avancerait vers une finale électrique face aux Irlandais du Leinster. Au bout d’un match âpre et décousu, marqué par les maladresses rochelaises et l’indiscipline de Ciel et Blanc momentanément réduits à 13, La Rochelle s’est finalement imposé (20-13).

Les points lâchés au pied (5 points) par un Ihaia West, une nouvelle fois pas dans son assiette dans un grand rendez-vous, auraient pu peser lourd dans la balance, mais son comparse Nolan Le Garrec a craqué face aux perches en seconde période. Grâce à ce succès, les hommes de Ronan O’Gara vivront le 28 mai à Marseille, leur seconde finale consécutive dans cette compétition.

Face à un Leinster impressionnant de maîtrise contre Toulouse, les Rochelais devront montrer un visage bien plus consistant s’ils veulent décrocher leur première étoile européenne. Et remplir ainsi, l’objectif qu’ils se sont fixé en début de saison.