Rugby : François Trinh-Duc prendra sa retraite en fin de saison

"Il est temps d'arrêter". Cette fois, ça y est. À 35 ans et alors que la question de sa retraite s'était déjà posée en fin de saison dernière, l'ex-international français, François Trinh-Duc, siffle la fin de la partie. Dans une interview accordée à nos confrères de L'Equipe, mercredi 15 décembre, le joueur de Bordeaux-Bègles annonce qu'il mettra un terme à dix-sept saison de rugby professionnel en juin prochain. Une décision qui intervient quelques semaines après celle de son compère, Louis Picamoles.

Un Grand Chelem et plusieurs finales perdues

En plus de cette retraite future, les deux joueurs partagent les mêmes couleurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Mais c'est surtout à Montpellier que tout a commencé pour les deux hommes.

Formé à l'école de rugby du Pic Saint-Loup, à quelques encablures de la préfecture héraultaise, Trinh-Duc connaît tout avec le MHR. Il y dispute son premier match en professionnel en 2005 avant de perdre une finale de Top 14 en 2011. C'est aussi lorsqu'il évolue sous le maillot à la fleur de ciste qu'il connaît ses premières sélections. Entre 2008 et 2018, il compile 66 capes avec le XV de France. Des joies d'un Grand Chelem en 2010 au traumatisme d'une finale de Coupe du monde perdue, un an plus tard, il presque tout connu avec les Bleus.

Depuis le début de la saison, Trinh-Duc évolue du côté de Bordeaux-Bègles après avoir connu le Racing 92 (2019-2021), Toulon (2016-2019) et donc Montpellier (2004-2016), où il retournera vivre sa reconversion.