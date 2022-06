DIRECT. Castres-Toulouse : Ntamack trouve la terre promise et remet le Stade à l'endroit ! Suivez la première demi-finale de Top 14

Champion de France en titre, Toulouse veut conserver son bouclier de Brennus et s'assurer d'une place en finale contre Castres, leader de la saison, vendredi.

Qui du Stade Toulousain ou Castres ira en finale ? Auteurs d'une fin de saison en boulet de canon avec cinq victoires, dont une face aux Toulousains (19-13 à domicile), les Castrais abordent en confiance cette première demi-finale de Top14, vendredi 17 juin. Les Tarnais se sont emparés, pour la première fois de leur histoire, du fauteuil de leader à l'issue de la dernière journée de saison régulière.

En face, pour ce derby du Midi, le plus gros palmarès du rugby français et champion de France en titre a connu fortune diverse. Quatrième de cette saison régulière, le Stade Toulousain a dû attendre un dernier succès contre le Biarritz Olympique pour se qualifier. Antoine Dupont et ses coéquipiers étaient ensuite passés par les barrages contre le Stade Rochelais. En 2012, les deux formations s'étaient déjà rencontrées à ce stade de la compétition. Le Stade Toulousain l'avait alors emporté sur Castres (24-15).