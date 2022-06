Castres-Toulouse : le CO renverse le champion en titre toulousain au terme d'un match étouffant et se hisse en finale du Top 14

Peu de monde aurait parié sur le Castres Olympique, à part peut-être ses plus férus supporters. Pourtant, ce sont bien les joueurs de Pierre-Henry Broncan qui ont décroché, vendredi 17 juin, le premier ticket pour la finale de Top 14 au Stade de France. Cueilli à froid par un essai de Toulouse en début de rencontre, le leader de la saison régulière s’est logiquement imposé (24-18) face au champion en titre toulousain. Grâce à la botte de leur ouvreur Benjamin Urdapilleta, les Tarnais ont profité de l’indiscipline des coéquipiers d’Antoine Dupont (2 cartons jaunes) pour revenir dans le match, puis renverser la tendance. Castres affrontera en finale le vainqueur de Montpellier-Bordeaux-Bègles, le vendredi 24 juin.

Cette saison, Castres se régale aussi de casser son image. Le jeu minimaliste prôné par Christophe Urios, qui avait permis au CO de devenir champion de France en 2018, a laissé place à un jeu de mouvement séduisant, validé par la patte d’un buteur efficace. Cette demi-finale remportée par les Tarnais en est l’exécution parfaite. Piégés par la vivacité de Mathis Lebel en début de rencontre (0-7, 4e), bousculés en touche (3 ballons perdues), les coéquipiers de Julien Dumora portés par des avants conquérants ont poussé leurs adversaires à la faute.

A Castres, on aime bien déjouer les pronostics donc on est forcément contents. Julien Dumora, arrière du Castres Olympique au micro de Canal+ après la rencontre

Capitaine Dupont, que l’on a vu partout, en attaque comme en défense s’est appliqué à éteindre les étincelles, mais n’a rien pu faire quand l’épaule de son coéquipier Rory Arnold est allée s’empaler dans le visage de Filipo Nakosi (22e, carton jaune) ou que Julien Marchand a illicitement annihilé un temps fort castrais juste devant la ligne (38e, carton jaune). Le Stade Toulousain était pourtant en tête à la pause (9-10).

Une indiscipline qui coûte cher

Et si l’autre pépite toulousaine, Romain Ntamack, a répondu dans la foulée à l’essai de Santiago Arata, en filant dans l’en-but après une superbe prise d’intervalle dont il a le secret (16-15), le final s’est joué ailleurs, dans un duel de buteurs. C'est assez rare pour être souligné, mais cette fois, Thomas Ramos a failli.

L’arrière international a loupé une transformation et surtout une pénalité (73e), qui auraient pu permettre aux siens de reprendre l’avantage. Quelques minutes plus tard, Urdapilleta offrait l'essai de la libération à Julien Dumora (77e) sur un coup de pied rasant. Tous attendaient un drop. Mais on vous l’a dit, Castres a changé. Castres a surpris, et retrouve la finale de Top 14, quatre ans après.