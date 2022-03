XV de France féminin : les Bleues visent "le Grand Chelem, annonce Thomas Darracq

Après le Tournoi masculin, brillamment remporté par les joueurs de Fabien Galthié, place au Tournoi féminin. Les Bleues entrent en lice dimanche (16h en direct sur france 2 et france.tv) face à l'Italie. Un groupe tout aussi ambitieux. Thomas Darracq, en charge du projet sportif du XV de France féminin, a affirmé auprès de l'AFP que les Bleues, dont l'objectif est de réussir le Grand Chelem cette année, étaient "passées à un cran supérieur", à six mois du Mondial en Nouvelle-Zélande.

De quelle manière le Grand Chelem réalisé par le XV masculin peut-il inspirer les Bleues ?

Thomas Darracq : Bien sûr, c'est une source de motivation pour l'ensemble du groupe, qui est très heureux de se retrouver, plein d'enthousiasme. Elles sont prêtes à relever les défis qui vont arriver les prochaines semaines. On a de la chance d'avoir un groupe qui vit bien ensemble et a hâte de commencer la compétition.

Les Bleues sortent d'une tournée d'automne victorieuse, notamment contre les Néo-Zélandaises (surnommées les Blacks Ferns NDLR) : quels enseignements en avez-vous tiré pour le Tournoi ?

Gagner face à des nations du Top 3, comme c'est le cas des Black Ferns, championnes du monde en titre, qu'on n'a pas la chance de jouer régulièrement, c'est très bien côté mental et ça renforce le projet. Cela permet d'acter le travail qu'elles font toute l'année, que ce soit avec nous, en clubs ou en autonomie. On sent qu'elles progressent, elles n'ont plus cette impression de partir de zéro à chaque fois qu'elles arrivent (à Marcoussis), elles sentent qu'elles sont passées à un cran supérieur et ça se voit sur le terrain, avec une base solidifiée.

Tous les ingrédients semblent réunis cette année dans ce Tournoi, à six mois du Mondial, pour que les Bleues l'emportent...

C'est vrai que le calendrier est favorable, avec trois matches qui auront lieu en France, deux à l'extérieur, et une finale, on l'espère, contre l'Angleterre, pour le Grand Chelem... Mais ce qu'on leur dit c'est qu'avant ça, chaque match est important. On a évidemment l'objectif de gagner ce Tournoi, de faire un Grand Chelem, mais ça passe par gagner chaque match, progresser et marquer nos adversaires. Et ça commence par l'Italie, afin de bien démarrer le Tournoi. Ce sera avec ce genre de match qu'on pourra voir où en est la maîtrise de l'équipe, comment elle va réussir à le gérer.