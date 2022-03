Tournoi des six nations féminin : le résumé de la victoire de l'Angleterre face à l'Ecosse

En ouverture du Tournoi des six nations, les Anglaises ont largement battu les Écossaises (57-5).

Triples tenantes du titre, les Anglaises démarrent très fort cette nouvelle édition du Tournoi des six nations. Face aux Ecossaises, samedi 26 mars, elles ont signé une véritable démonstration de force, l'emportant aisément (57-5).

Avec neuf essais, les coéquipières de la capitaine Sarah Hunter n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Elles enchaînent ainsi une dix-neuvième victoire de rang. Dès la première journée, le XV de la Rose confirme qu'il faudra compter sur lui. Avant de se déplacer en France, pour la cinquième et dernière journée, il se déplacera en Italie et recevra le pays de Galles et l'Irlande.