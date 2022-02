Tournoi des six nations : l'Ecosse privée de Sutherland et Gray avant d'affronter la France

Un temps considérés comme des outsiders crédibles à la victoire, les Écossais font grise mine. C'est une équipe diminuée par une pluie de forfaits qui se présentera samedi 25 février à Edimbourg pour affronter la France lors de la troisième journée du Tournoi des six nations.

La fédération écossaise a annoncé lundi dans un communiqué (en anglais) la sélection de Kiran McDonald, James Lang, Ollie Smith, Oli Kebble, Simon Berghan et Marshall Sykes pour renforcer l'équipe de Gregor Townsend en l'absence du pilier Rory Sutherland, touché aux côtes lors de la défaite contre le pays de Galles (20-17), et du deuxième ligne Jonny Gray, blessé à une cheville.

Deux autres avants, le pilier Javan Sebastian et le deuxième ligne Scott Cummings, ainsi que le trois-quarts centre Cameron Redpath ont également quitté le groupe sur blessure.

"C'est une très belle opportunité pour les nouveaux joueurs de faire bonne impression et de gagner leur place dans le groupe qui disputera le match", a commenté GregorTownsend. Ce dernier récupère son troisième ligne Josh Bayliss, forfait lors des deux premières journées, en raison d'une commotion, mais qui a rejoué et marqué un essai avec Bath ce week-end.

