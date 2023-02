Six Nations 2023 : entre "dolce vita" et récupération, pourquoi le XV de France prépare-t-il le choc face à l'Irlande à Rome ?

Après la rencontre à la tournure inattendue contre l'Italie, l'équipe de France a fait le choix de rester à Rome pour préparer le choc face à l'Irlande. Un choix volontaire du staff.

Rome, le soleil, les chanteurs de rue, la dolce vita... C'est dans cette ambiance que les Bleus ont élue domicile depuis le début de la semaine. Après la victoire à Rome face à l'Italie, en ouverture du Tournoi des six nations, l'équipe de France n'est pas rentrée à Marcoussis, le siège du rugby tricolore, avant son déplacement samedi en Irlande. Cela permet au XV de France d'avoir un jour de voyage en moins.

L'idée du staff était de sortir les joueurs de leur routine. "Ce n'est pas nouveau, explique Raphaël Ibanez, le manager du XV de France. Depuis maintenant trois ans, nous renouvelons cette expérience, pour faire en sorte que les joueurs puissent avoir une touche d'originalité, de variété, de fraîcheur."

Ainsi, les joueurs ont pu couper avec le rugby en flânant anonymement le long du Tibre ou être aperçu pour certains autour du Colisée. Le troisième ligne rochelais Grégory Alldritt a profité de chaque instant. "Cela fait gagner un peu de temps au niveau de la récupération."

"On a eu la chance de se balader dans Rome ou rester tranquille à l'hôtel. Ça fait du bien." Grégory Alldritt à franceinfo

Les coéquipiers d'Antoine Dupond ont tout juste eu une petite séance d'entraînement hier face à l'équipe de rugby de la police locale. Cette régénération était essentielle pour les Bleus. Le staff a ainsi su tirer les enseignements des tournois précédents, justifie l'un des entraîneurs adjoints Karim Ghezal. "On a remarqué qu'on arrivé, fatigué, épuisé parce qu'on s'entraînait beaucoup. On faisait des oppositions, on ne faisait pas de coupure, précise-t-il. Des 2022, ça a été une évolution qu'on amenait. Nous, le thème de tout ce qu'on a, c'est l'énergie. Ce sont des moments de respiration qui sont nécessaires pour être performants et avoir l'énergie au bon moment."

Les Bleus ont rendez-vous samedi, à l'Aviva Stadium de Dublin pour affronter l'Irlande, les numéros un mondiaux. Une victoire permettrait au staff de valider sa stratégie avec dans un coin de la tête la Coupe du monde en septembre.