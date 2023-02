Sans particulièrement briller, l'Angleterre a fait parler sa puissance supérieure pour s'imposer, samedi, sur la pelouse du pays de Galles (10-20).

Elle n'a certainement pas levé tous les doutes la concernant, mais l'Angleterre a assuré l'essentiel, à savoir la victoire, samedi 25 févier, à Cardiff. Dominateur mais souvent fébrile, le XV de la Rose est tout de même parvenu à faire plier des Gallois, toujours en perdition, et qui disputeront certainement la dernière place du Tournoi à l'Italie. Les partenaires d'Itoje, eux, restent en course pour la victoire finale dans cette édition 2023 du Tournoi mais ils devront sensiblement élever leur niveau de jeu face à la France et l'Irlande, leurs prochains adversaires.

19e minute : Watson en perce-muraille

La domination anglaise, confuse mais réelle en début de rencontre, trouve enfin sa conclusion avec le premier essai du match signé Anthony Watson. L'ailier du XV de la Rose, en bout de ligne, hérite d'un ballon parfaitement négocié en 4 contre 2 après un regroupement plein champ. La vitesse et le plongeon de Watson, auteur pour l'occasion de son 23e essai en sélection, font le reste et l'Angleterre se détache au score.

41e minute : Rees-Zammit, c'est de la dynamite

Il était l'espoir du pays. Louis Rees-Zammit, l'un des seuls joueurs de classe mondiale dans un XV du Poireau devenu blet, redonne espoir à son peuple dès la reprise en interceptant une passe peu inspirée de Malins au milieu du terrain. Sans opposition, le jeune ailier fait parler sa pointe de vitesse pour aller aplatir et relancer le match. Il fallait bien ce genre d'exploit pour sortir le pays de Galles du bourbier, incapable par ailleurs de créer du jeu sur des phases classiques.

45e minute : Sinckler douche l'enthousiasme gallois

Alors que les Dragons viennent de prendre les commandes au score pour la première fois du match, et contre le cours du jeu, l'Angleterre, piquée au vif, réagit presqu'aussitôt : après plusieurs charges au ras, le pilier Kyle Sinckler marque en force entre les poteaux et une forêt de bras gallois. Comme un symbole, cet essai traduit la domination physique des Anglais, qui reviennent à un jeu restrictif mais efficace pour faire plier les Gallois.

75e minute : Lawrence scelle le succès anglais

Alors que les Gallois, en dépit de leurs faiblesses criantes, restent à portée (10-15) et menacent de créer un hold-up, l'Angleterre enterre leurs derniers espoirs avec, enfin, une action de classe. Après une succession de temps de jeu, dynamisée par l'entrée du demi de mêlée Alex Mitchell, le trois-quart centre Ollie Lawrence s'arrache pour aplatir et offrir une victoire, poussive mais précieuse, aux siens.