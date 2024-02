Six nations 2024 : Maxime Lucu-Matthieu Jalibert, une charnière qui coince

Une charnière bordeaux bien pâle. Propulsés titulaires avec les absences de Romain Ntamack et Antoine Dupont, Matthieu Jalibert et Maxime Lucu concentrent une partie des critiques après l'entame poussive des Bleus dans le Tournoi des six nations. Pourtant auteure d’un début de saison de très haut vol avec l’Union Bordeaux-Bègles (troisième du Top 14, qualifiée pour les huitièmes de finale de Champions Cup), la doublette bordelaise ne s’est pas encore hissée à son meilleur niveau international.

Face à l’Irlande, à l’image de toute l’équipe, Lucu et Jalibert ont été dominés et dépassés (56% de réussite au plaquage à eux deux, le plus faible total du XV de départ), malgré un rayon de soleil lors de leur implication à l'avant-dernière et à la dernière passe sur l'essai de Damian Penaud juste avant la pause.

Journée 1 : l'essai de l'espoir de l'inévitable Damian Penaud . - (.)

En Ecosse, ils n’ont pas non plus pesé sur le sort de la rencontre. Maxime Lucu, au style de jeu plus gestionnaire et moins flamboyant qu’Antoine Dupont, est apparu particulièrement emprunté, avec plusieurs mauvais choix et des erreurs techniques. Pour sa 20e sélection (la huitième en tant que titulaire), il a même quitté la pelouse dès la 50e minute, un moment habituellement plus propice à une revue d'effectif en première ligne. Sur la pelouse de Murrayfield, son coéquipier à l'ouverture (qui fêtait sa 20e titularisation en 32 sélections) a également beaucoup souffert sous les longs coups de pied écossais et a relâché trois ballons, dont un qui a mené au premier essai adverse.

Dominés face à l'Irlande, en retrait en Ecosse

"Il y a des erreurs défensives de Matthieu Jalibert qui ne sont pas dues au collectif, mais plutôt individuelles, sur les ballons hauts par exemple, donc ça fait beaucoup à ce niveau", estime Dimitri Yachvili, ancien demi de mêlée international et consultant France Télévisions, qui s'interroge sur un système de jeu "qui ne leur convient peut-être pas".

Au-delà de leurs fautes individuelles, les deux joueurs de l'UBB n'ont pas non plus été mis dans les meilleures conditions pour briller. "Quand tu joues 9 ou 10, tu dépends de la performance de tes avants, et là, on ne peut pas dire qu’on a été très bons du côté des avants, rappelle Dimitri Yachvili. On a perdu des ballons en conquête, quatre ballons en touche contre les Irlandais, deux en Ecosse, ça fait déjà six munitions en moins, ce qui est beaucoup." Dans un collectif à la réussite et l'efficacité en berne, difficile pour Maxime Lucu et Matthieu Jalibert d'apporter un plus.

"Tu ne joues pas réellement dans un fauteuil, les sorties de balle ne sont pas vraiment rapides, donc forcément, la charnière a du mal à dynamiser le jeu." Dimitri Yachvili, ancien demi de mêlée de l'équipe de France à franceinfo: sport

Un avis partagé par l'entraîneur de Toulon, Pierre Mignoni, lui-même ancien demi de mêlée, venu défendre de la paire bordelaise après le match contre l'Ecosse. "Je ne pense pas que ce soit la faute de la charnière (...) Il faut arrêter de pointer du doigt les pauvres Matthieu Jalibert et Maxime Lucu, a-t-il assuré dans la semaine à l'AFP. C'est toujours facile, je l'ai connu aussi, dès que l'équipe perdait, c'était la faute de la charnière. La charnière a beaucoup de responsabilités sur le jeu, mais l'équipe entière a beaucoup de responsabilités sur le combat et les choses à faire".

Quelle place pour Nolann Le Garrec ?

Malgré tout, avec ce bilan mitigé, Fabien Galthié et le staff pourraient être tentés de faire un peu de changement aux postes de 9 et 10. D'autant que le jeune Nolann Le Garrec (21 ans) s'est montré intéressant lors de ses deux entrées en jeu. Et même décisif, puisqu'en Ecosse, il s'est bien placé pour servir Louis Bielle-Biarrey, auteur de l'essai de la victoire dans les 10 dernières minutes. "Nolann Le Garrec a dynamisé le jeu. Si on veut faire un jeu plus dynamique, il peut prendre cette responsabilité", expose Dimitri Yachvili.

Journée 2 : le XV de France prend les devants grâce à Louis Bielle-Biarrey Après de multiples renvois au pied, la France et l'Ecosse se sont affrontés lors d'une mêlée qui a tourné à l'avantage des Bleus. Sur l'aile, Louis Bielle-Biarrey a été en réussite et entreprenant. Il s'est frayé un chemin jusqu'à l'en-but du XV du chardon. A la transformation, Thomas Ramos ne s'est pas loupé derrière permettant au XV de France de prendre les commandes pour la première fois du match. - ()

Les premiers pas du demi de mêlée du Racing 92 ont visiblement plu à son sélectionneur. Dans le groupe France depuis deux ans et la tournée au Japon, "il s’approprie petit à petit le poste, le rôle et le niveau international avec grande satisfaction", avait apprécié Fabien Galthié avant le match en Ecosse. Inscrit sur la liste des joueurs protégés pour la dernière journée de Top 14 et donc préservé, Nolann Le Garrec rentre maintenant dans les débats pour une titularisation face à l'Italie.