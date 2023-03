Six nations 2023 : "God save the Kings", "Historique", "Une guillotine"... La presse française et anglaise dithyrambique sur la victoire du XV de France

Les Bleus ont marqué l'histoire, samedi, lors du Tournoi des six nations 2023, en s'imposant face aux Anglais, chez eux à Twickenham (53-10). Un exploit qu'il n'avait plus réalisé depuis 2005.

Ils ont réalisé un exploit que ni les Français, ni les Anglais oublieront de si tôt. Le XV de France a marqué au fer rouge ses rivaux anglais, samedi 11 mars, dans leur mythique antre de Twickenham, en s'imposant 53-10 lors à l'occasion de la 4e journée du Tournoi des Six nations. Cela faisait 18 ans que les Bleus n'avaient plus gagné à Londres dans le cadre de ce rendez-vous annuel toujours plus attendu que n'importe quel autre. Une attente si longue avant cet exploit rêvé mais délicieuse à analyser dans la presse française et anglaise, dimanche, toutes les deux unanimes sur la performance des Tricolores, qui peuvent encore croire en leurs chances de remporter le tournoi.

Pour être à la hauteur de l'exploit, L'Equipe consacre neuf pages à ce match déjà intégré aux annales de l'ovalie. D'un "God save the Kings" en une, et d'un "Crunch royal" en ouverture, le quotidien sportif célèbre cette magnifique performance du XV de France. "Les Bleus ont terrassé l'Angleterre dans son temple de Twickenham, dans des proportions historiques, en renouant avec ce jeu qui les avait rendus invincibles en 2002", écrit le quotidien, qui rappelle que, jusqu'à aujourd'hui, "en dépit de quelques exploits bien mémorables", ce terrain "avait surtout servi de maison de correction aux Tricolores".

"Twickenham fut, hier, le théâtre d'une des plus époustouflantes partitions jouées par l'équipe de France, un récital fabuleux parcouru de sept essais que l'on classera un jour par ordre de préférence juste pour le plaisir de les revoir", poursuit Renaud Bourel, l'envoyé spécial à Londres de L'Equipe. Surtout que le premier a été signé par Thomas Ramos dès la 2e minute de jeu.

Les Français, les "Rois d'Angleterre"

De son côté, Aujourd'hui en France - Le Parisien titre simplement, mais tellement efficace, "Historique !" en une. Comme L'Equipe, le quotidien parlent de "Rois d'Angleterre", qui "ont humilié" leurs adversaires du jour, "sur un score record", et au terme d'un match "maîtrisé de bout en bout". "C’est un spectacle délicieux ou cruel, selon le côté de la Manche où le destin vous a fait naître", introduit l'article du journaliste. Les Bleus "ont infligé à un XV de la Rose bouilli et pathétique, qui a subi la plus lourde défaite de son histoire dans la compétition", une "claque hors norme".

Un "revers historique" et un match "grandiose" savoure de son côté Ouest-France. "Les Bleus ont fait preuve de virtuosité et ont retrouvé leur force collective", résume d'abord le quotidien breton. Samedi, "tous les ingrédients étaient réunis, face à des Anglais peu inspirés et sans saveur. Avec la touche du chef : des essais géniaux et créatifs", permettant de mettre fin "à cette longue disette tricolore sur le sol anglais dans le Tournoi. Ils ont aussi, une fois de plus, laissé leur trace dans le livre d’or des plus belles performances du XV de France", dissèque enfin le journal régional.

"C'était glorieux. C'était magnifique."

Outre-manche aussi, la prestation des Bleus a été plus que saluée. "L'Angleterre humiliée, époustouflée par une défaite record à domicile", reconnaît le Sunday Time. "C'était glorieux. C'était magnifique. C'était absolument dévastateur et fascinant. La France a joué un rugby brillant dans l'esprit moderne, mais en s'appuyant sur son héritage d'adresse, de vitesse et d'attaque", relève le Sunday Time, qui fait de la France, "sur cette base, le nouveau favori de la Coupe du monde".

L'humiliation est le terme repris par l'ensemble des médias anglais, qui ont la gueule de bois au lendemain du "tour de force de la France". "Parlez d'une guillotine tombant avec une finalité brutale, lance The Guardian. L'Angleterre a enduré quelques jours éprouvants au fil des ans, mais rien à l'échelle de ce record battu par la France." Pour le quotidien, au-delà de la performance "remarquable" et "à sens unique" des Tricolores, "le plus gros problème de l'Angleterre était juste devant leur nez. En termes de collision, ils ont été écrasés et la France a également semblé plus en forme. À la fin, la défense de la rose rouge étant percée presque à volonté, le fossé entre les équipes était embarrassant. Un journal français l'a décrit comme 'un énorme coup de pied dans le dos' et c'était le cas."

L'analyse de Independant est encore plus dure envers le XV de la Rose, aux "performances molles" et "anéanti" par ses hôtes français. "L'Angleterre était chaotique, car ses adversaires dominaient toutes les facettes du jeu et marquaient apparemment à volonté", souligne le média anglais, qui rappelle que "jamais auparavant, en 152 ans de rugby international, une équipe d'Angleterre n'avait subi une défaite aussi lourde à domicile". Surtout, le journal s'inquiète de la suite : "Qui sait ce que l'Angleterre va faire à partir de maintenant ? La réponse littérale est qu'il faut se rendre à Dublin pour affronter la force imparable de l'équipe numéro un au monde dans sept jours, mais des questions philosophiques bien plus importantes se posent et il est difficile de croire qu'ils ont les réponses." Des questionnements et des incertitudes sans l'ombre de réponses, la défaite d'hier aura, sans aucun doute, laisser des traces chez nos voisins anglais. Reste à savoir, maintenant, pour combien de temps.