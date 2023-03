"On sera prêts" : après le Tournoi des six nations, le XV de France met le cap sur la Coupe du monde

Les Bleus ont battu le pays de Galles samedi, une façon de finir le Tournoi en beauté avant de se projeter désormais sur la Coupe du monde en France, dans moins de cinq mois.

Durant tout le Tournoi, la Coupe du monde était un sujet tabou auprès des joueurs. Mais depuis samedi soir et la fin du Tournoi des six nations, virage à 180 degrés ! À l'image du pilier Uini Atonio, auteur contre les Gallois de son premier essai en équipe de France lors de sa 50e sélection, plus personne ne cache n'avoir plus que cela en tête : "La Coupe du monde, tout le monde veut y être, tout le monde veut jouer."

Ce Mondial en France qui se profile est l'aboutissement de quatre ans de travail sous les ordres de Fabien Galthié, explique le troisième ligne Charles Ollivon. "Quatre ans de mandat", dit-il, avec quatre Tournois disputés, 35 matchs joués et des progrès constants : "On avance, on est sur notre chemin. Depuis notre premier match le 2 février 2020 il s'est passé beaucoup de choses : on a perdu des mecs, on en a récupéré... C'est une longue histoire, et chaque match est une expérience, avec des scénarios particuliers, des fois des 'cartons'..."

"Il y a beaucoup de positif dans cette aventure humaine. On continue à apprendre, on donne tout et on sera prêts." Charles Ollivon à franceinfo

Le mot est lâché : les Bleus sont prêts pour relever le plus grand défi de leur histoire : tenter de remporter une Coupe du monde pour la première fois. Car avec une seule défaite au cours des 18 derniers matchs, pas de doute pour Karim Ghezal, l'entraîneur de la touche : le XV de France a pour le moment atteint tous les objectifs fixés. "Quand on reprend notre feuille de route, ce qu'on voulait c'était gagner des matchs. On en a gagné quasiment 80%, on a fait un grand chelem, on a réussi à enchaîner 14 matchs d'affilée. On visait le Top 3 mondial, on est deuxième : on est là où on voulait être."



On pourrait ajouter qu'en quatre ans, les Bleus ont battu toutes les meilleures nations du monde au moins une fois, de la Nouvelle-Zélande à l'Australie, en passant par l'Irlande. Voilà qui pourra compter dans cinq mois, estime le sélectionneur Fabien Galthié.

"Si ma mémoire est bonne, on a une défaite en quatre ans. J'espère que les équipes nous craignent." Fabien Galthié à franceinfo

Les joueurs ont encore une étape à franchir et non des moindres: faire partie des 42 appelés par Fabien Galthié. Une liste très attendue, qui doit dévoilée le 21 juin prochain.