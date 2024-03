Six nations 2024 : ferveur du public, prestation de Lina Queyroi, manque d'efficacité offensive... Ce que l'on a aimé et moins aimé du match France-Irlande

Un bon début et des axes de travail. Le XV de France s'est imposé face à l'Irlande (38-17) pour son premier match du Tournoi des six nations, samedi 23 mars, au Mans. Avec une domination globale et cinq essais inscrits, les Bleues ont assuré leur entrée en lice et de nombreux points positifs sont à ressortir, même si l'efficacité offensive reste encore à travailler.

On a aimé

Un public manceau très chaud

C'est la première fois que le XV de France féminin jouait au Mans, et l'ambiance lui donnera sûrement l'envie de revenir. Pendant 80 minutes, les Bleues ont été poussées par un stade Marie-Marvingt très chaud, garni de 15 559 spectateurs, et même salué par les Irlandaises après la rencontre. "C'était trop bien de retrouver le public français, on a été super bien accueillies, on sentait que les gens étaient derrière nous. Merci à eux", a salué la capitaine tricolore Manae Feleu après la rencontre. Au coup de sifflet final, les Bleues ont d'ailleurs célébré le résultat avec leur public, devant qui elles n'avaient plus joué depuis le dernier Tournoi, en chantant et en dansant. Elles ont aussi fait un long tour d'honneur, assorti d'un clapping devant une tribune.

La victoire bonifiée

Dans un Tournoi dont la route semble déjà tracée vers la finale annoncée contre l'Angleterre fin avril, toute occasion de faire le plein est bonne à prendre. Samedi après-midi, les Françaises ont maximisé leur sortie sur la pelouse et sont allées chercher les quatre points de la victoire, mais aussi celui du bonus offensif, après un long combat contre la défense irlandaise. Elles ont d'abord cru tenir ce quatrième essai significatif grâce à Kelly Arbey, juste avant l'heure de jeu (un essai finalement refusé après l'appel à la vidéo), mais c'est finalement la talonneuse bordelaise Agathe Sochat qui est allée aplatir pour la quatrième fois quelques minutes après sa jeune coéquipière. "On a la victoire, on a le bonus qu'on voulait aller chercher, c’est tout ce qui compte pour nous", a assuré Manae Feleu, interrogée sur ce qu'elle choisissait de retenir du match.

L'éclat Lina Queyroi à l'ouverture

Pour sa première titularisation dans le Tournoi des six nations, Lina Queyroi n'a pas craqué sous la pression, elle qui est chargée depuis l'automne dernier de remplacer la retraitée Jessy Trémoulière à l'ouverture. Bien entourée par Pauline Bourdon Sansus et Emilie Boulard, la joueuse de Blagnac a guidé le jeu, bien servi ses coéquipières, et gagné de nombreux mètres au pied (336, meilleur total tricolore). Irréprochable au pied (100% de réussite, quatre transformations et une pénalité), elle est la Française qui a marqué le plus de points cet après-midi, et a quitté la pelouse sous les applaudissements du public.

La belle résistance irlandaise

Largement battues, les Irlandaises ont tout de même longtemps frustré les joueuses françaises par leur défense de fer. Dans le sillage d'une première ligne Linda Djougang - Neve Jones - Christy Haney très active, les joueuses du XV du Trèfle ont annihilé plusieurs offensives tricolores, dans leurs 22 mètres, mais aussi plus proches de leur ligne d'en-but. "L'équipe irlandaise a été très solide sur sa défense, c'est une équipe qui a proposé un véritable travail de densité au milieu de terrain", a analysé le sélectionneur des Bleues, David Ortiz, en conférence de presse. Pour preuve, les Irlandaises ont terminé la rencontre avec quatre joueuses à plus de 20 plaquages dans le match...

On a moins aimé

Encore des soucis de réalisme offensif

Malgré la large victoire, tout n'a pas été parfait pour les Bleues, qui se sont heurtées à une très bonne défense irlandaise et qui ont dû s'employer pour aller marquer. Entrées à 15 reprises dans les 22 mètres adverses, elles en sont reparties avec cinq essais, et 2,3 points par entrée, un ratio qui peut être amélioré. "Aujourd'hui, on a voulu produire du jeu, jouer debout, faire vivre le ballon, mettre du volume", a expliqué la sélectionneure tricolore Gaëlle Mignot après le match. "Maintenant, il va falloir trouver l’équilibre entre jouer et conserver ces ballons." "Il y a des gros points sur lesquels on peut bosser, et on doit bosser", a abondé en zone mixte Agathe Sochat, auteure du quatrième essai tricolore après un gros quart d'heure de pression dans le camp irlandais au milieu du second acte.

L'Irlande largement dominée

Si l'Irlande a eu l'occasion de briller sur le plan défensif, c'est aussi parce qu'elle a été dominée dans tous les secteurs pendant toute la rencontre. Face aux Françaises, elles n'ont pas beaucoup tenu le ballon (43% de possession), ne se sont pas beaucoup installées dans la moitié de terrain adverse (33% d'occupation), et sont allées inscrire un de leurs deux essais en prenant de vitesse des Bleues certainement un peu trop euphoriques sur le renvoi du cinquième essai. Auteur de changements tactiques dès la pause pour faire tourner son groupe, le sélectionneur du XV du Trèfle, Scott Bermand, a lui-même concédé que le Tournoi était encore long et que le combat de ses joueuses ne se situait pas forcément aujourd'hui face aux Bleues, mais peut-être plus dès la semaine prochaine à la maison contre l'Italie.