Direct France-Ecosse : les Bleues jouent à domicile pour la première fois du Tournoi... Suivez le match des Six nations

Après deux succès pour débuter la compétition, l'équipe de France veut poursuivre sa marche en avant, dimanche à Vannes, après deux semaines sans jouer.

C'est au Stade de la Rabine que Gaëlle Mignot et David Ortiz dirigeront leur premier match à domicile en tant que sélectionneurs du XV de France féminin, le 16 avril, à 16h15 à Vannes. Après avoir battu l'Italie à Parme (22-12), puis l'Irlande à Cork (53-3), les Françaises reçoivent les Ecossaises. Elles devront s'imposer, si possible avec le bonus offensif, pour conserver intacts leurs rêves de Grand Chelem et de victoire finale dans la compétition. Pour cette rencontre, le staff a procédé à pas moins de sept changements par rapport à l'équipe victorieuse de l'Irlande.

Le XV du Chardon débarque quant à lui en France avec deux défaites au compteur. Après avoir lourdement chuté en Angleterre (58-7) et à domicile face au pays de Galles (22-34), les Ecossaises ne se déplacent pas dans la peau d'une équipe en confiance. Ces dernières rêveront d'accrocher les Bleues, comme elles avaient su le faire lors du tournoi 2020, obtenant le nul (13-13).