Ecosse-France : Danty de retour au centre, Moefana glisse à l’aile pour la troisième journée du Tournoi des six nations

Le XV de France doit négocier un déplacement périlleux à Murrayfield, samedi 26 février (à suivre sur France 2 et france.tv), antre écossaise où il n’a plus gagné dans le Tournoi des six nations depuis 2014. Il reste sur trois matchs pour autant de défaites. Le groupe concocté par Fabien Galthié et son staff, et dévoilé jeudi 24 février, espère bien mettre fin à cette série et prolonger son rêve de Grand Chelem. Pour ce faire, l’équipe victorieuse de l’Irlande (30-24) a été reconduite dans les grandes largeurs.

Un groupe d'avants inchangé

À noter tout de même le retour du véloce Jonathan Danty, qui avait loupé le match contre l'Irlande en raison d'une blessure à la cheville, au centre. Il y sera associé à l’indéboulonnable leader de défense Gaël Fickou. Après avoir suppléé Danty contre l'Irlande, le Bordelo-béglais, Yoram Moefana, est cette fois décalé sur l’aile pour pallier l’absence de Gabin Villière (fracture du sinus). Pas une mince affaire tant l'ailier aux jambes de feu et modèle de courage a marqué de son empreinte les deux premières journées (3 essais).

Il a fallu faire un choix entre Yoram Moefana et Matthis Lebel sur l'aile. Matthis est un spécialiste du poste et réalise aussi de très bons entraînements avec nous, mais on fait le choix d’un profil costaud face à une équipe qui propose des trois-quart très physiques et un jeu très direct autour de Finn Russell et notamment avec deux ailiers très performants. Fabien Galthié, sélectionneur des Bleus en conférence de presse d'avant match

Devant, rien ne bouge. La troisième ligne impressionnante contre le XV du Trèfle, Cros-Alldritt-Jelonch, est de nouveau sollicitée, tandis que Cameron Woki est une nouvelle fois repositionné en deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse. Ils seront opposés à un paquet d'avants écossais largement remanié à la suite d'une pluie de forfaits dont il faudra néanmoins se méfier.

Le XV de France face à l'Ecosse :

Jaminet - Penaud, Danty, Fickou, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Alldritt, Cros, Jelonch- Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.

Finisseurs : Mauvaka, Gros, Bamba, Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Ramos