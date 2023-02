DIRECT. Tournoi des six nations : suivez Irlande-France, le duel au sommet du rugby mondial, à partir de 15 heures

Ce qu'il faut savoir

Un choc des titans aux airs de finale avant l'heure dans le Tournoi des six nations. Pour leur deuxième match, samedi 11 février, à 15h15, le XV de France se déplace à Dublin, où il affrontera un XV du Trèfle vainqueur de 18 de ses 20 derniers matchs. C'est la première fois dans l'histoire de la compétition depuis l'instauration du classement World Rugby en 2003 que les deux meilleures équipes du moment se retrouvent face à face à ce stade de la compétition. Suivez notre direct.

Des Irlandais qui dominent le monde entier. L'Irlande, installée tout en haut de la planète rugby depuis 29 semaines, sort d'une démonstration au pays de Galles (34-10) après une tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande. Le XV de France, tenant du titre et invaincu depuis quatorze matchs, reste pour sa part sur une victoire poussive en Italie (29-24). "Ils sont favoris. Il n'y a pas à débattre. Ils sont numéros un mondiaux", a d'ailleurs insisté l'ouvreur des Bleus Romain Ntamack, interrogé par l'AFP.

Un Grand Chelem qui se joue sur ce match ? A un peu plus de six mois du Mondial en France (du 8 septembre au 28 octobre), les coéquipiers d'Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde en 2021, pourraient chiper la tête du classement World Rugby aux coéquipiers de Josh van der Flier. "Déjà, on sera très heureux de gagner samedi. Ça voudra dire qu'on est toujours en lice pour un deuxième Grand Chelem et c'est vraiment l'objectif. Au-delà de marquer les esprits, au-delà de penser à la Coupe du monde", a tempéré Ntamack.