Six nations 2024 : l'Italie obtient une victoire historique face au pays de Galles et termine en beauté

Il faudra encore attendre quelques heures pour valider un potentiel nouveau record, mais l'Italie a conclu de la plus belle des manières. Au Millennium Stadium de Cardiff, la Squadra Azzurra s'est imposée face au pays de Galles (21-24), samedi 16 mars. Avec cette deuxième victoire dans ce Tournoi des six nations, après celle acquise contre l'Ecosse la semaine passée (31-29), ajoutée à un nul contre la France (13-13) plus tôt dans la compétition et seulement deux défaites, l'Italie signe un bilan historique, son meilleur depuis ses débuts dans le tournoi en 2000. "Il faut vraiment qu'on profite de ce moment, s'est réjoui le troisième ligne Michele Lamaro au micro de Sky Sports. C'est le meilleur tournoi de notre histoire. On aurait pu avoir trois victoires à un tout petit détail près."

Journée 5 : le deuxième essai italien avec Lorenzo Pani les Italiens sont en train d'écraser les Gallois. Ils ont recommencé sur les mêmes bases que la première période. Ils mènent désormais 18 à 0 grâce à l'essai de Lorenzo Pani et la transformation de Paolo Garbisi.

Les hommes de Gonzalo Quesada ont rapidement pris l'avantage grâce à deux pénalités de Paolo Garbisi, avant que Monty Ioane ne vienne confirmer avec le premier essai du match (20e, 0-11). Devant à la pause, et tout en contrôle, les Italiens ont ensuite aggravé le score avec une offensive lancée à plus de 50 mètres par Lorenzo Pani, qui a échappé à trois plaquages gallois pour aplatir dans l'en-but (46e, 0-18).

La première cuillère de bois des Gallois depuis 21 ans

Menés 18 à 0, les Gallois se sont pourtant offert une belle remontée. Elliot Dee a d'abord sonné la révolte avec un premier essai validé par la vidéo, et transformé par Sam Costelow (64e, 7-18), suivi par deux essais tardifs de Will Rowlands (79e) et Mason Grady (80e). Mais avec cinq défaites en autant de rencontres, le pays de Galles ne peut échapper à sa première cuillère de bois depuis 2003.

Journée 5 : le résumé pays de Galles - Italie (2024) . (FRANCE TELEVISIONS)

L'Italie, elle, peut déjà se targuer d'un bilan inespéré. "On a bien travaillé, a rappelé Gonzalo Quesada. A chaque match, on a mieux joué que durant le précédent, on a trouvé notre identité de jeu. Je suis très fier de cette équipe, de notre projet, de notre façon de travailler." Reste à savoir à quelle place finira cette Squadra Azzurra. En attendant les résultats de la soirée, elle peut espérer battre un nouveau record : dépasser la 4e place, acquise à deux reprises dans son histoire.