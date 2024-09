Rugbymen français inculpés de viol aggravé en Argentine : "Je souffre d'attaques de panique, je ne dors plus", raconte la plaignante

Presque trois mois après son agression, la plaignante qui accuse Oscar Jegou et Hugo Auradou de viol s'est exprimée dans la presse. Dans une interview accordée au Parisien publiée lundi 23 septembre, la femme de 39 ans, qui souhaite qu'on l'identifie comme "Maria", a tenu à réaffirmer sa version des faits et a assuré qu'elle continuerait de se battre pour être entendue. "Je veux qu'ils soient condamnés. Ils m'ont violée, m'ont violentée et traitée comme un morceau de viande", assène-t-elle notamment.

La plaignante confie qu'elle va "mal" et que "[sa] vie s'est arrêtée le 7 juillet 2024" : "Je suis démoralisée, angoissée. Je souffre d'attaques de panique, je fais des cauchemars toutes les nuits, me réveille en pleurant et criant. Je ne dors plus." Elle affirme que ses enfants sont "son seul moteur", "l'unique raison pour laquelle [elle est] encore en vie". Ils sont aussi la raison pour laquelle elle ne veut "pas dévoiler son identité" : "Je ne me sens pas encore prête à ce que mes enfants sachent la vérité."

Une commission pour analyser le travail de la justice

La plaignante annonce également son intention de se "présenter devant la Commission des droits et garanties constitutionnelles de l'Assemblée législative de la province de Mendoza". "Je veux que cette commission analyse la manière dont a travaillé la justice", assure-t-elle, affimant ne pas faire "confiance au ministère public de Mendoza" et pointant les "intérêts politiques dans l'affaire". "Je me sens impuissante" car "je ne peux pas lutter contre les moyens financiers de ces joueurs".