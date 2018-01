Rugby : la perte de connaissance du jeune ailier Samuel Ezeala jette un froid lors du match Racing-Clermont

"Je n'ai jamais vu ça sur un terrain. On a tous eu peur", a résumé le capitaine de Clermont Damien Chouly, dimanche 7 janvier, après la perte de connaissance de son coéquipier Samuel Ezeala, après un violent choc lors d'un match de Top 14 sur le terrain du Racing 92. Un incident qui relance le débat sur le danger des chocs, et notamment des commotions cérébrales, pour les rugbymen.

Après un plaquage tête en avant sur le joueur du Racing Virimi Vakatawa, le jeune espoir de 18 ans a été caché par des draps blancs sur le terrain pendant que les secouristes s'affairaient à son chevet pendant une dizaine de minutes. Évacué sur civière, il a fini par reprendre connaissance "et bouge normalement", a expliqué son club sur Twitter. "Il récupère de son K.-O. et sera transporté rapidement dans un hôpital parisien pour tous les examens d'usage."

"Il est conscient, il bouge", a déclaré le directeur sportif Franck Azéma, visiblement affecté, en conférence de presse. "On a eu très peur, tous. Quand tu mets un gamin de 18 ans, tu n'as pas envie de voir une première comme ce soir." Samuel Ezeala disputait en effet son premier match professionnel. "Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de voir sur un terrain de rugby. Nulle part d'ailleurs", a poursuivi son coéquipier Damien Chouly.

Lundi, sur Twitter, l'ASM Clermont Auvergne a assuré que le scanner passé par Samuel Ezeala n'avait "rien montré d'inquiétant", postant une photo du joueur. Celui-ci reste en observation à l'hôpital jusqu'à mardi.

L'international français Virimi Vakatawa, l'autre joueur impliqué dans le choc, s'est excusé sur Twitter. "Je ne voulais pas et ne pensais pas lui faire mal", a-t-il assuré.

Je suis désolé pour ce qu’il s’est passé . ⁰Je ne voulais pas et ne pensais pas lui faire mal . ⁰Toutes mes excuses pour Samuel et sa famille. ⁰Bon rétablissement et j’espère le revoir très vite sur le terrain . ⁰God bless