Rugby : Canal+ va retransmettre des matchs de première division féminine

Les femmes à l'honneur. Canal+ va diffuser plusieurs matchs de première division féminine de rugby cette saison, a annoncé la chaîne lundi 21 octobre avec la Fédération française (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR).

C'est la première fois que plusieurs rencontres d'une même saison seront commentées par Canal+. Cela a été rendu possible par un accord entre la fédération, qui organise le championnat d'Elite 1, la chaîne et la LNR, qui gère le championnat masculin. Ces dernières années, la finale était retransmise sur les antennes de France Télévisions.

Cinq affiches prévues en plus de la finale

"L'accord (...) prévoit en effet la diffusion sur la saison 2024-2025 de plusieurs matchs évènementiels qui se dérouleront autour d'une affiche de Top 14 du même club recevant et dans le même stade", précise le communiqué des trois organisations. Le premier match diffusé sera l’affiche ASM Romagnat – Stade Bordelais, le samedi 2 novembre à 16h45, dans la foulée du choc opposant les deux finalistes sortants du Top 14 (Clermont et l'UBB).

Au total, cinq affiches sont prévues, en plus de la finale, précise la FFR."Un de nos enjeux majeurs était aussi de rendre le rugby féminin encore plus visible, accessible et attractif en France et de le médiatiser", s'est félicité dans le communiqué Florian Grill, président tout juste réélu de la FFR, y voyant là "un tournant décisif pour l'exposition" du championnat.