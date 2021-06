Rugby : la préfecture condamne le non respect des règles sanitaires lors du match Biarritz-Bayonne

Trop, c'est trop. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a "condamné fermement" samedi 12 juin le non respect des règles sanitaires anti-Covid, lors du derby basque de rugby opposant le Biarritz Olympique à l'Aviron Bayonnais, et a saisi le procureur de la République, selon un communiqué de la préfecture. Le préfet étudie également "les sanctions administratives susceptibles d'être prises", selon ce communiqué.

Lors de cette rencontre, les entorses aux règles sanitaires se sont multipliées, selon la préfecture. La jauge du stade Aguiléra de Biarritz, fixée à 5 000 personnes "a été manifestement dépassée" et "la police nationale a constaté de la vente d'alcool à emporter au sein" de l'enceinte sportive. "De plus, les contrôles du pass sanitaire n'ont pas été systématiquement réalisés par le club à la fin des entrées dans le stade", constate-t-elle.

"Aucun respect des gestes barrières"

"Enfin, la fin du match a donné lieu à un envahissement du terrain, qui plus est, sans aucun respect des gestes barrières", déplore également le préfet alors que "lors des réunions préparatoires, le club du Biarritz Olympique s'était pleinement engagé à respecter la jauge de 5 000 personnes et à ne pas réaliser de la vente d'alcool à emporter". Dans une ambiance survoltée, le barrage Top 14-Pro D2 a tenu samedi toutes ses promesses en termes d'engagement et de dramaturgie, avec une victoire aux tirs au but de Biarritz sur Bayonne.