Rugby : la FFR annonce la délivrance des licences pour le Biarritz Olympique

Alors que la rencontre était menacée, le club basque pourra bien lancer la saison de Pro D2 jeudi soir contre Colomiers.

Le feuilleton Biarritz olympique est terminé. La Fédération française de rugby a annoncé que les licences avaient été délivrées pour le club basque, endetté et menacé de ne pas être inscrit, jeudi 17 août, jour de reprise de la saison de Pro D2. "La Fédération Française de rugby est ravie d'annoncer que la réactivité et la compréhension de toutes les parties aura permis de délivrer les licences du Biarritz Olympique Rugby à temps pour qualifier les joueurs pour la saison qui débute ce jour. C’est une avancée significative, qui respecte le principe d’équité, ciment de la bonne gestion fédérale", écrit la FFR dans son communiqué.

Mercredi 16 août, l'instance avait dévoilé que les licences du BO n'avaient pas été délivrées pour cause d'impayés de la part du club, et qu'elles ne le seraient pas "tant que la dette ne sera pas entièrement soldée". Un peu plus tard dans la soirée, le président de l'association, Jean-Christophe Alnot, avait assuré à RMC Sports avoir réglé ce qui était dû. "Nous tenons à souligner l'effort de la SASP [Société Anonyme Sportive Professionnelle] et de l’association Biarritz Olympique Rugby qui ont su dépasser leurs différends dans l’intérêt du rugby biarrot", a ainsi précisé la FFR. Le championnat de deuxième division va bien pouvoir démarrer jeudi soir avec le déplacement de Colomiers sur la pelouse d'Aguilera.