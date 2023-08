Rugby : Biarritz privé de licence par la FFR à la veille de la première journée de Pro D2

Endetté, le BO doit ouvrir le bal, jeudi, face à Colomiers (21h00) pour le début du championnat de deuxième division.

Le Biarritz olympique est de nouveau empêtré dans une problématique financière. En raison d'impayés auprès de la Fédération française de rugby, le club basque a vu les licences de ses joueurs ne pas lui être distribuées, indique, mercredi 16 août, la FFR. Le temps presse, sachant que Biarritz doit disputer la première journée du championnat de Pro D2 jeudi soir, à 21h00.

L'instance du rugby français a précisé dans un communiqué qu'un échéancier de paiement dû à une situation datant du début de la saison 2022-2023 n'avait pas été réglé. "Tant que la dette ne sera pas entièrement soldée, la FFR ne délivrera pas les licences pour la saison 2023-2024, précise la FFR. Cette décision vise à maintenir notre principe d'équité entre les clubs."

📣 [COMMUNIQUÉ] Non délivrance des licences du Biarritz Olympique. https://t.co/mGzY5NvNEj — France Rugby (@FranceRugby) August 16, 2023

L'an passé déjà, des "différends" avaient eu lieu entre la section professionnelle biarrote – la Société anonyme sportive professionnelle (SASP) – et l'association, qui n'avait pas réglé à la FFR les licences. A l'époque, ces dernières avaient été tout de même distribuées "de manière exceptionnelle", insiste la Fédération, contre la mise en place d'un échéancier de paiement. "Cependant, cet échéancier n'a malheureusement pas été respecté, et aucun accord n'est intervenu entre la SASP et l'association, laissant cette dernière en situation de débit."

Prévisible course contre-la-montre

La Fédération française de rugby réclame 110 000 euros à l'association du BO, qui possède le compte commun aux deux entités du club. C'est à elle que revient la charge de payer la Fédération, comme le précise France Bleu Pays basque. "L'histoire se répète, on a l'expérience, a réagi le président de la section professionnelle, Jean-Baptiste Aldigé à la radio régionale. La SASP n'est pas mauvais payeur, comme on a pu dire ici et là. Aujourd'hui nos comptes sont à jour. On attend la facture de l'asso pour régler ce problème-là. Si elle arrive, ce sera fait dans l'heure. En ce qui concerne notre partie, on a 35 000 euros de licences pour la saison qui vient de se terminer. Pour le reste, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai proposé à la FFR de régler directement la somme pour la SASP, mais elle ne veut pas de flux direct."

France Bleu Pays basque précise que le président de l'association du Biarritz olympique, Jean-Christophe Alnot, nommé vendredi 11 août dernier, a pris acte "et explique être en contact, depuis, avec la FFR et les services de l'association afin de trouver une solution rapide". Mais en l'état actuel, le BO ne peut pas aligner d'équipe pour la reprise du championnat.