Montée de Vannes en Top 14 : "Il y a une adhésion à un projet qui s'inscrit sur le long terme", salue le président de la Ligue Bretagne de rugby

"Une fête indescriptible", témoigne dimanche 9 juin sur franceinfo Fabrice Quénéhervé, président de la Ligue Bretagne de rugby, au lendemain de l'accession de Vannes en Top 14 après sa victoire contre Grenoble (16-9) en finale de Pro D2 samedi à Toulouse.

Une première pour la Bretagne qui sera représentée dans l'élite du rugby français. Le résultat d'"un énorme travail de fond, d'une construction patiente", selon le président de la Ligue pour décrocher "le Graal", la montée en Top14, qui était "un rêve jusqu'alors assez inatteignable". "Il y a une adhésion à un projet qui s'inscrit sur le long terme", observe-t-il. Fondé en 1950, le club vannetais a découvert le monde professionnel via son accession à la Pro D2 en 2016.

"C'est notre locomotive"

"Le modèle économique du club est intéressant à expertiser, vous avez tout un territoire et tout un tissu économique au soutien de son équipe de rugby professionnel et beaucoup de stabilité dans l'effectif aussi", commente Fabrice Quénéhervé. "C'est notre locomotive pour le rugby breton, c'est notre ambassadeur et je suis extrêmement fier, heureux pour ces hommes, pour ces joueurs, pour le staff, pour le travail accompli, pour la ville, le département et la région qui poussent, qui accompagnent ce projet", poursuit-il.

Pour le président de la Ligue Bretagne de rugby "c'est une consécration, une forme de reconnaissance sur un territoire où le rugby reste un sport en plein développement". Car l'accession du RCV au Top 14 est un moment historique pour la région Avec 10 000 licenciés et 66 clubs, "la Bretagne est une terre de rugby", revendique Fabrice Quénéhervé. "Culturellement, intrinsèquement, le Breton, il est rugueux au premier abord, il est combatif, il est pugnace, et derrière, une fois qu'on a franchi cette carapace, il y a la convivialité, il y a la fraternité, il y a tous les ingrédients", explique-t-il. "Le Breton se retrouve, s'identifie complètement dans le rugby (…) et cela nous permet de connaître une superbe courbe de développement", ajoute-t-il.