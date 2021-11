"On va jouer avec les spectateurs et pour eux", se réjouit Fabien Gathié avant France-Argentine

Alors que la France s'apprête à défier l'Argentine en ouverture de sa tournée d'automne samedi 6 novembre soir au Stade de France, Fabien Galthié se félicite d'abord du retour du public dans les tribunes. "On va jouer avec eux et pour eux", promet le sélectionneur des Bleus, dans un grand sourire, qui a "envie de partager ce moment avec les spectateurs". Ceux-ci font leur retour pour la première fois dans les travées après la crise du Covid-19 et le XV de France bénéficiera donc enfin du soutien du seizième homme à domicile.

Un adversaire dont il se méfie

Pour autant, le sélectionneur se méfie des Pumas, vainqueurs des All-Blacks la saison dernière. L'Argentine est un adversaire "redoutable, qui nous a souvent posé des problèmes et qui possède des joueurs aux grandes qualités de combattants", prévient ainsi Fabien Galthié.