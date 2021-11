DIRECT. Rugby : suivez la rencontre de la Coupe d'automne des nations entre le XV de France et l'Argentine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: 38-5 pour les bleus !!

: Une charnière énorme, un capitaine stratosphérique, NTamack en 12, un banc de finisseurs qui sont les meilleurs à leur poste… 45-19

: Allez je tente un 25-13 pour les Bleus, je préfère ne pas trop m'avancer, on a déjà vu des outsiders revenir malgré une équipe solide...

: Je suis aussi optismiste, 24 - 12 pour la France !

: Je n'ai jamais rien compris dans le comptage des points en rugby :-( mais je parie pour la victoire des Bleus 🇫🇷🏉 avec un match très serré

: C'est l'heure de vos pronostics pour ce France-Argentine très attendu !

La peur du gendarme ? Plus de 60 000 personnes ont réservé un créneau pour se faire vacciner sur Doctolib avant l'allocution d'Emmanuel Macron mardi soir.



Des manifestations ont eu lieu partout dans le monde, et dans plusieurs villes de l'Hexagone, contre l'inaction climatique alors que la COP26 bat son plein. Notre reportage.



Thomas Pesquet s'apprête à quitter la Station spatiale internationale, après un séjour de six mois. Décollage de la capsule prévue demain et retour sur le plancher des vaches lundi.



C'est la rentrée du XV de France avec un alléchant test-match contre l'Argentine. Coup d'envoi dans une heure, à suivre ici-même dans ce direct.

: @Guillaume Ah non, pas du tout ! Je suis optimiste, la perspective de voir Mathieu Jalibert et Romain Ntamack alignés ensemble me fait saliver. Disons un solide 30-12 pour les Bleus ! C'est à vous dans les commentaires :-)

: Bonsoir Pierre, est-il trop tôt pour un pronostic sur France-Argentine de ce soir ?

: Vous la sentez, l'ambiance qui monte près du Stade de France à une grosse heure du coup d'envoi de France-Argentine ? Notre envoyé spécial Elio Bono vous fait vivre la montée en température sur le parvis comme si vous y étiez.

: @Julien Et ils ont même réussi à sauvegarder une série d'invincibilité vieille de 118 ans contre le rival et voisin de Montauban jeudi soir, dans ce derby de Pro D2. Victoire convaincante contre des Montalbanais fort marris, 41-17, qui auront à cœur de se rattraper au printemps prochain pour le match retour.

: Bonjour Pierre. Vous vous absentez quelques jours et Agen en profite pour mettre fin à sa série de 600 jours sans victoire et sortir de la zone rouge de proD2 :).Bon retour dans le live.

: @Felis Catus En effet, il y a une mode de la coupe mulet un peu afro chez les All Blacks, qui ont aussi comme tête de proue Jack Goodhue, dont la coupe rappelle les grandes heures de McGyver ou de Tony Vairelles, les puristes capillaires apprécieront :-)



Notez que chez les Français, Mathieu Jalibert avait été critiqué pour ses excentricités capillaires (plutôt sur la couleur variable de ses cheveux) et avait regretté que le monde du ballon ovale soit beaucoup plus conservateur que celui du ballon rond. Les temps sont peut-être en train de changer.

: Bonsoir Pierre, heureuse de vous lire ! Je réitère ma question parce que, décidément, mes yeux piquent. Qu'est-ce que c'est que cette lubie capillaire chez les rugbymen ? Les All Blacks tout à l'heure, et maintenant les Anglais - même si ça semble un peu moins assumé. Des mulets, des mulets partout ! Je n'en ai jamais vu une telle concentration au mètre carré... Y a-t-il une explication ?