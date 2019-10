Mondial de rugby : la Nouvelle-Zélande écrase l'Irlande et affrontera l'Angleterre en demi-finale

En quête d'un troisième titre d'affilée, les All Blacks ont battu les Irlandais 46 à 14.

Direction les demi-finales pour les All Blacks. La Nouvelle-Zélande s'est largement imposée face à l'Irlande (46-14), samedi 19 octobre, en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, à Tokyo (Japon). Les Néo-Zélandais, doubles champions du monde en titre et numéros 1 mondiaux, affronteront l'Angleterre en demi-finale de la compétition, vingt-quatre ans après leur opposition légendaire en 1995.

En quête d'une troisième couronne mondiale de rang, les All Blacks ont inscrit sept essais, dont deux pour le seul Aaron Smith, pour faire taire les sublimes supporters irlandais, venus en masse soutenir leur équipe au Japon. L'enthousiasme des hommes en vert était tout simplement insuffisant pour arrêter le rouleau compresseur néo-zélandais. Les Irlandais sont rentrés aux vestiaires à la pause avec 22 points de retard.

Ce match à venir entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre sera donc une revanche de la demie de la Coupe du monde 1995 – un certain Jonah Lomu avait inscrit quatre des six essais des All Blacks. L'autre demi-finale du Mondial opposera les vainqueurs des deux derniers quarts de finale entre le pays de Galles et la France et le Japon-et l'Afrique du Sud.