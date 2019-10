Mondial de rugby : l'Angleterre s'impose avec la manière face à l'Australie (40-16) et file en demi-finales

Les Anglais sont les premiers qualifiés pour les demi-finales de la compétition.

En cette journée qui pourrait sceller le Brexit, le XV de la Rose refuse de quitter la compétition. Les Anglais ont validé leur billet pour les demi-finales du Mondial de rugby, leur première depuis 2011, après une victoire convaincante contre les Australiens (40-16), samedi 19 octobre, à Oita (Japon). Un stade de la compétition qu'ils n'avaient pas atteint en 2011 et 2015.

Les hommes d'Eddie Jones – un Australien à la tête de la sélection anglaise – ont inscrit quatre essais (grâce à Jonny May à la 18e et à la 21e minute, Kyle Sinckler à la 46e et Anthony Watson à la 76e) contre un seul pour leurs adversaires. En demi-finale, le samedi 26 octobre, les Anglais affronteront le vainqueur du match entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande.

Depuis leur victoire en poules lors du Mondial 2015 (33-13), l'Australie a affronté le XV de la Rose à sept reprises, pour autant de défaites. "La meilleure équipe a gagné, c'est comme ça", a reconnu Michaël Cheika, le sélectionneur australien, à l'issue de la rencontre.