France-Ecosse : Gabin Villière, Cameron Woki, Paul Boudehent... Ces joueurs qui ont une carte à jouer à neuf jours de la liste des 33

L'équipe de France reçoit le XV du Chardon, samedi, à Saint-Etienne, en préparation au Mondial.

Le grand retour des cadres. Samedi 12 août à 21h05, au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, le XV de France présentera un visage bien différent de celui affiché à Murrayfield. L'encadrement des Bleus a en effet choisi d'aligner ses forces vives pour ce deuxième match de préparation où les Français devront retrouver une dynamique positive après le revers à Edimbourg il y a une semaine (25-21). A neuf jours de l'annonce de la liste des 33 sélectionnés pour la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), certains joueront gros samedi soir.

Gabin Villière pour se réinstaller

L'ailier Gabin Villière retrouve un XV de départ qu'il n'a plus connu depuis mars 2022 et une victoire face à l'Angleterre. L'ex "ovni", perturbé par des blessures, n'a joué que quatre matchs cette saison avec Toulon, mais il reste un joueur clé aux yeux du sélectionneur. Le revoir débuter chez les Bleus n'a ainsi rien d'une surprise. "On aurait pu le mettre sur le terrain dès Edimbourg", a même souligné Fabien Galthié.

"Il est vraiment bien à tous les niveaux, physiquement, rugbystiquement et psychologiquement", a avancé un Galthié convaincu. Même si Villière "donne des garanties" au staff, l'émergence du jeune Louis Bielle-Biarrey, flamboyant en Ecosse et reconduit sur le banc samedi soir, réduit sa marge d'erreur.

Cameron Woki, une flamme à raviver

Aperçue face à l'Afrique du Sud et l'Australie en novembre 2022, la deuxième ligne composée de Cameron Woki et Thibaud Flament sera reconduite samedi. Avec respectivement 109 et 116 kilos, le duo rendra près de 20 kilos à la paire écossaise Richie Gray (124 kilos) et Grant Gilchrist (120 kilos) à Saint-Etienne.

Titulaire à Edimbourg la semaine dernière, Cameron Woki sera reconduit à gauche de cet attelage et jouera gros. En délicatesse cette saison avec le Racing 92 et miné par une blessure au poignet, il a manqué le dernier Tournoi et assisté à l'avènement, à son poste, de Thibaud Flament, décalé en numéro 5 samedi soir. Si elle fonctionne samedi soir, cette association de fortune, mais mobile pour le poste, peut s'installer sur la durée, dans le cas où l'absence des "pousseurs" Paul Willemse et Romain Taofifenua venait à se prolonger.

Paul Boudehent brigue un rôle dans la rotation

De nouveau aligné en troisième ligne une semaine après sa première cape, Paul Boudehent réalise une entrée inattendue dans les discussions pour la liste des 33. Au-delà des pépins physiques de Yoan Tanga, François Cros ou Anthony Jelonch, il a tapé dans l'œil de l'encadrement. Pour preuve, Dylan Cretin (21 capes) disparaît de la feuille de match malgré un plus grand vécu avec le groupe France. "Il a répondu à nos attentes sur son profil et sur ce qu'il avait à faire sur les plans offensif et défensif", justifie ainsi Fabien Galthié.

Puissant ballon en main et avec un gros volume de jeu, Boudehent propose un profil proche de celui d'Anthony Jelonch. De quoi séduire ses coachs, qui n'ont pas manqué de souligner sa polyvalence, lui qui peut dépanner au poste de centre. De son côté, Karim Ghezal, l'entraîneur de la touche, a évoqué dans les colonnes du Midi Olympique [article payant] les "grosses qualités" de ce "bon lifteur" qui "défend bien" en touche.

Dorian Aldegheri vise une place dans les 33

Une fois n'est pas coutume, Uini Atonio prendra place sur le banc des remplaçants. "On est dans de la préparation et de la gestion", a justifié Fabien Galthié. La titularisation de Dorian Aldegheri laisse penser que le pilier droit a une carte à jouer pour intégrer la liste des 33, voire mieux. Sipili Falatea semble installé dans un rôle de finisseur dans lequel il convainc depuis deux ans. Mais sa rentrée ratée en Ecosse, après avoir manqué la première partie de la préparation sur blessure, peut amener les entraîneurs français à réfléchir.

Titulaire lors de la victoire historique des Bleus à Twickenham le 11 mars (53-10), Aldegheri avait tenu son rang "avec une très belle première période" selon le sélectionneur. Titulaire toute la saison à Toulouse, il n'a pas forcément les traits d'un finisseur mobile comme peut l'être Sipili Falatea. A l'heure où Demba Bamba, neutre face à l'Ecosse, souffre de la cheville, Dorian Aldegheri peut forcer son destin samedi soir.