Coupe du monde du rugby : le Japon crée un exploit retentissant en renversant l'Irlande

Avec deux victoires en deux matchs, les hôtes du tournoi prennent une bonne option sur la qualification en quarts de finale.

Les Brave Blossoms ont régalé leur public. Le Japon a fait sensation, samedi 28 septembre, en s'imposant face à l'Irlande, l'un des favoris de la Coupe du monde de rugby (19-12). Le pays hôte de la compétition, déjà victorieux de la Russie lors de son premier match (30-10), s'empare ainsi de la tête de la poule A et prend une bonne option sur la qualification en quarts de finale.

Après un premier acte dominé par le XV du Trèfle, cette victoire japonaise a été acquise en seconde période. Les locaux ont pris les devants à l'heure de jeu, grâce à un essai de Kenki Fukuoka, et ont su conserver leur avance jusqu'au coup de sifflet final.

Quatre ans après un premier exploit

Ce n'est pas la première fois que le Japon vient à bout d'une nation phare du rugby mondial : lors de la précédente Coupe du monde, en 2015, c'est l'Afrique du Sud qui avait fait les frais de la fougue nippone (34-32). Reste désormais à confirmer lors des prochains matchs face aux Samoa et à l'Ecosse, pour décrocher une qualification inédite en quarts de finale.

De son côté, victorieuse de l'Ecosse en début de tournoi, l'Irlande reste dans la course mais n'aura plus le droit à l'erreur. L'équipe classée numéro 2 mondiale défiera la Russie et les Samoa lors de ses deux derniers matchs de poule.