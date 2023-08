Coupe du monde de rugby : sous la menace d'une suspension, le capitaine de l'Angleterre Owen Farrell entièrement blanchi

L'ouvreur du XV de la Rose risquait jusqu'à six semaines de suspension après son expulsion pour un plaquage à l'épaule, samedi contre le pays de Galles.

Après l'Irlandais Jonathan Sexton, un autre ouvreur écope d'une sanction clémente. Le capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby Owen Farrell pourra bien débuter la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre) après l'annulation par une commission de discipline, mardi 15 août, du carton rouge reçu contre le pays de Galles samedi.

L'ouvreur risquait pourtant jusqu'à six semaines de suspension pour un plaquage potentiellement dangereux à l'épaule sur le Gallois Taine Basham à la 63e minute de la courte victoire anglaise (19-17). La décision de l'exclure avait été prise par le "bunker", un arbitre ayant la possibilité de revisionner les images depuis un lieu isolé durant la rencontre. Un comité, composé d'officiels australiens, a finalement retoqué cette exclusion.

Trois semaines pour un Ecossais auteur d'un geste similaire

Un geste similaire contre l'équipe de France – un contact épaule contre tête – a pourtant valu à l'Ecossais Zander Fagerson une suspension de trois semaines, mais la commission indépendante a choisi de ne pas s'en tenir à cette jurisprudence.

Plusieurs acteurs du rugby, comme le trois-quart centre du Stade toulousain et des Tonga Pita Ahki, ont fustigé cette décision. "George Moala [joueur de Clermont et des Tonga] a un dossier propre mais a pris 10 matchs de suspension pour un plaquage dangereux. Et là, ce type a déjà pris plein de cartons rouges et s'en sort ?", a-t-il tweeté.

Owen Farrell pourra donc mener le jeu du XV de la Rose dès les prochains matchs de préparation contre l'Irlande (samedi) et les Fidji (26 août). Les Anglais lanceront leur Mondial contre l'Argentine le 9 septembre, dans le groupe D où figurent aussi le Japon, le Chili et les Samoa.