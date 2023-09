Coupe du monde de rugby : plusieurs centaines de supporters privés du coup d'envoi d'Angleterre-Argentine à Marseille, à cause d'un retard aux guichets

Des faits similaires ont été constatés à Bordeaux, lors de la rencontre Irlande-Roumanie, samedi.

Comme un air de déjà-vu. Plusieurs centaines de spectateurs ont manqué le coup d'envoi du match Angleterre-Argentine (27-10), samedi 9 septembre au stade Vélodrome de Marseille, comptant pour la Coupe du monde de rugby. Des retards au guichet ont en effet été constatés sur place et au coup d'envoi du match, les 63 118 spectateurs présents n'étant pas tous rentrés.

À dix minutes du début du match, la file d'attente était encore importante à l'entrée du parvis Jean-Bouin, l'un des deux accès aux tribunes de l'enceinte marseillaise. Plus de mille personnes, visibles depuis la salle de presse du Vélodrome, étaient amassées dans l'espoir d'entrer. Les hymnes ont ainsi été entonnés devant des travées clairsemées.

Côté opposé, l'autre accès pour entrer dans le stade, le parvis Ganay, était en effet peu emprunté à une heure du coup d'envoi, a constaté l'envoyé spécial de franceinfo: sport.

Au même moment, de nombreux supporters se trouvaient devant le parvis Jean-Bouin, et des supporters argentins prenaient leur mal en patience en entonnant des chants à la gloire des Pumas. Deux heures plus tôt, ils étaient déjà un certain nombre à cet endroit, a-t-on pu observer.

Jusqu'à 20 minutes de retard pour certains spectateurs

Les retards les plus importants ont finalement atteint une vingtaine de minutes. Le flux s'est ensuite accéléré avec des procédures de sécurité et de palpation manifestement allégées, a constaté un journaliste de l'AFP. Une allée extérieure normalement fermée a été ouverte pour fluidifier l'entrée dans le stade.

Dans l'après-midi, plusieurs spectateurs ont également manqué le coup d'envoi de la rencontre Irlande-Roumanie (82-8), disputée à Bordeaux. Pris dans des transports en commun bondés, des supporters irlandais ont longtemps patienté devant le Matmut Atlantique, situé loin du centre-ville. "Nous étions pourtant au stade deux heures avant le coup d'envoi [...]. Organisation désastreuse.", a tweeté le journaliste irlandais Rob Murphy, présent sur place.

Ces retards rappellent, toutes proportions gardées, le fiasco de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France, en mai 2022. Le coup d'envoi avait été retardé d'une demi-heure, en raison de très graves incidents survenus avant le match. Les conséquences sont ici moindres, puisqu'aucun débordement n'a été constaté sur place. Mais cette nouvelle organisation imparfaite, survenue lors du premier week-end de cette Coupe du monde et à moins d'un an des Jeux olympiques, fait tache.