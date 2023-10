Coupe du monde de rugby : Lucu remplace Dupont à la mêlée, Ollivon capitaine... La composition du XV de France dévoilée pour le match décisif contre l'Italie

Les Bleus, sans leur capitaine Antoine Dupont, affrontent la Squadra Azzurra à Lyon, vendredi, avec l'objectif de se qualifier pour les quarts de finale du Mondial.

On ne change pas beaucoup une équipe qui gagne. Le XV de France a dévoilé, mercredi 4 octobre, la composition de l'équipe qui doit décrocher la qualification pour les quarts de finale lors du dernier match de poule contre l'Italie, vendredi 6 octobre, au Groupama Stadium de Lyon. Sans Antoine Dupont, victime d'une fracture maxillo-zygomatique contre la Namibie et forfait pour la rencontre, Fabien Galthié et son staff ont choisi de faire confiance au Bordelais Maxime Lucu. Déjà titulaire lors du deuxième match contre l'Uruguay, l'habituel finisseur sera associé en charnière à son coéquipier en club Matthieu Jalibert.

Antoine Dupont absent, c'est Charles Ollivon qui sera capitaine sur la pelouse lyonnaise, lui qui avait rempli ce rôle sous le maillot bleu au début du mandat Galthié et jusqu'à sa grave blessure aux ligaments croisés en juin 2021. "C’est un clin d'œil, ça représente aussi nos quatre années de travail ensemble et notre volonté d’accompagner nos joueurs dans leur développement. C’est un moyen de lui rendre hommage. Aujourd’hui il est là", a apprécié le sélectionneur tricolore Fabien Galthié, remercié pour ces mots par son capitaine placé à ses côtés.

Alldritt de retour en troisième ligne

De retour de blessure et titularisés pour la première fois de la compétition face à la Namibie, Cyril Baille et Jonathan Danty enchaînent, tout comme tous les autres titulaires du match contre les Welwitschias, hormis François Cros, qui laisse sa place à Grégory Alldritt, qui avait été ménagé face à l'équipe africaine.

En deuxième ligne, Cameron Woki enchaîne une quatrième titularisation de rang, et reste pour l’instant le seul joueur du groupe France à avoir démarré toutes les rencontres depuis le début du Mondial. Le cadet du groupe, Louis Bielle-Biarrey, devenu mi-septembre le plus jeune Français à jouer un match de Coupe du monde, et auteur d’un début de tournoi remarqué (trois essais marqués), est à nouveau préféré à Gabin Villière sur l’aile gauche.