Coupe du monde de rugby : "le miracle des Andes", l'incroyable histoire des rugbymen uruguayens survivants d'un crash d'avion survenu en 1972

Le XV de France affronte l'Uruguay, jeudi, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules du Mondial.

La présence conjointe pour la première fois en Coupe du monde du Chili et de l'Uruguay, adversaire des Bleus, jeudi 14 septembre (21h), a ravivé le souvenir de l'accident d'avion survenu à l'automne 1972 dans les Andes. Le crash avait endeuillé un club uruguayen de rugby, parti jouer un match au Chili. Sur les 45 personnes à bord, 16 passagers survécurent après 72 jours en haute montagne. Les autorités chiliennes et argentines, qui avaient dû abandonner rapidement les recherches, l'appelleront "le miracle des Andes".



Le 13 octobre 1972, le vol 571 de la Force aérienne uruguayenne décollait de Mendoza (Argentine). A son bord, 45 personnes dont l'équipe des Old Christians de Montevideo, qui devait affronter l'équipe des Old Boys de Santiago au Chili. Les Uruguayens n'atteindront jamais les terres chiliennes. Alors qu'ils survolent la cordillère des Andes, côté argentin, suite à une mauvaise estimation de navigation du pilote, leur Fairchild FH-227 s'écrase et se disloque en plusieurs morceaux sur un glacier à 3600 mètres d'altitude. Douze personnes sont tuées sur le coup, cinq autres décèderont de leurs blessures dans les 48 heures suivantes.

Contraints de se nourrir de la chair de leurs coéquipiers morts

Les 28 survivants, sans moyen de communication avec l'extérieur, se calfeutrent alors dans la carcasse principale de l'appareil pour lutter contre le froid et le vent puis se rationnent avec le peu de nourriture dont ils disposent. Apprenant grâce à un poste de radio portatif que les recherches pour les retrouver sont abandonnées au bout d'une semaine, la grande majorité d'entre eux se résout à manger la chair du pilote mort, puis celle de leurs amis qui n'ont pas survécu dans le crash dont les corps sont conservés dans la neige.



"Nous n'appartenions plus à ce monde, nous étions devenus des créatures d'une autre planète", confiera le rescapé Roberto Canessa au Daily Mail pour les 40 ans du drame. "Nous allions devenir trop faibles pour résister à la faim. Nous savions quoi faire mais c'était trop terrible pour y penser. Les corps inanimés de nos amis et de nos coéquipiers, préservés par la neige et le froid, contenaient des protéines vitales qui pouvaient nous aider à survivre".

Un peu plus de deux semaines après l'accident, et alors que certains envisagent de partir en expédition pour chercher des secours, une avalanche les surprend en pleine nuit et recouvre l'avion, faisant huit nouvelles victimes. Sachant que leur salut ne passera que par leurs propres initiatives, après plusieurs tentatives d'expédition infructueuses, deux d'entre eux, Fernando Parrado et le docteur Roberto Canessa parviennent à franchir la chaîne montagneuse qui les entoure. Après dix jours de marche, ils finissent par rejoindre une vallée où ils croisent un paysan. C'est ce dernier qui alertera les autorités.



Les 14 autres survivants restés dans l'avion - quatre personnes sont décédées de froid, de malnutrition et de déshydratation - seront secourus par hélicoptère les 22 et 23 décembre 1972. Pour commémorer cet accident, une coupe de l'amitié (Copa de la Amistad) est organisée chaque année entre les Old Christians et les Old Boys qui auraient dû s'affronter en 1972. Parmi les joueurs uruguayens et chiliens qui participent au Mondial 2023, treize ont été formés ou sont passés par ces deux clubs.