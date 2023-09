Coupe du monde de rugby : l'Ecosse doit se lancer, l'Australie déjà en grand danger face au pays de Galles... Les matchs au programme dimanche

Deux rencontres sont au programme, dimanche, avec notamment un choc entre le XV du Poireau et les Wallabies à 21 heures.

Temps de lecture : 2 min

Après l'énorme choc samedi entre les deux favoris du groupe B, l'Afrique du Sud et l'Irlande, c'est au tour de l'outsider écossais de prendre place pour son deuxième match dans la compétition. Le XV du Chardon croisera le fer avec les Tonga, à Nice, dimanche 24 septembre à 17h45. Dans une journée à seulement deux matchs, l'autre rencontre verra un choc à grand enjeu au Groupama Stadium de Lyon entre les Gallois, tombeurs de la France en quarts de finale de la dernière Coupe du monde, et des Wallabies déjà en difficulté après leur défaite contre les Fidjiens.

17h45 : Ecosse - Tonga (France 2)

Battus à la régulière par les Springboks pour leur entrée dans la compétition (18-3) le 10 septembre, les Ecossais doivent absolument s'imposer contre les Tonga pour espérer avoir une chance de disputer les quarts de finale dans le groupe le plus homogène de cette Coupe du monde. Si le XV du Chardon a perdu son talonneur David Cherry, qui a subi une commotion cérébrale en glissant dans les escaliers, il pourra s'appuyer sur ses oppositions face aux "Ikale Tahi" (Aigles de mer) : quatre victoires en cinq matchs, dont une démonstration 60-14 à Murrayfield en octobre 2021. Mais attention, car les Ecossais n'ont pas joué depuis deux semaines, et auront face à eux des Tongiens revanchards après avoir été balayés 59-16 par l'Irlande. "On n'a pas montré notre meilleur visage la semaine dernière", a reconnu le sélectionneur Toutai Kefu. "On veut corriger le tir et montrer de quoi on est vraiment capables."

21 heures : pays de Galles - Australie (TF1)

Ce sera ensuite l'heure du gros match de ce dimanche. Car les Australiens, tombés à la stupeur générale face aux réjouissants Fidjiens (15-22), ont tout relancé dans le groupe C où ils étaient favoris. Les voici désormais troisièmes avant d'affronter les Gallois, parfaits sur leurs deux premiers matchs avec deux bonus offensifs face aux Fidji (32-26) et au Portugal (28-8). En face, le sélectionneur Eddie Jones traverse une tempête à la tête des Wallabies, et a décidé de changer son ouvreur Carter Gordon pour provoquer un électrochoc. Car une victoire des Gallois les enverrait en quarts, et rendrait la tâche des Australiens presque impossible, eux qui n'ont jamais été éliminés en phase de poules depuis la création de la compétition en 1987. "Je sais qu'on va gagner dimanche. L'équipe est prête, unie", a tenté de se rassurer Eddie Jones vendredi.