Coupe du monde de rugby : l'Afrique du Sud ultra-favorite, l'Australie et l'Angleterre pour confirmer... Le programme des matchs de dimanche

Les Springboks affrontent la Roumanie dimanche après-midi, en apéritif de cette journée de Coupe du monde.

(MALCOLM MACKENZIE / PRO SPORTS IMAGES LTD.)

La deuxième journée de cette Coupe du monde de rugby se poursuit, dimanche 17 septembre. Sur le papier, l'Afrique du Sud ne devrait faire qu'une bouchée de la Roumanie, alors que l'Australie et l'Angleterre vont tenter de confirmer leurs succès inauguraux pour se rapprocher des quarts de finale. Découvrez les enjeux autour de ces trois affiches.

15 heures : Afrique du Sud-Roumanie (France 2 et france.tv)

Les Sud-Africains feront-ils mieux que les Irlandais ? Voici peu ou prou le principal enjeu de ce match que l'on imagine spectaculaire et totalement à sens unique, au vu de l'écart abyssal entre les deux nations. Les Roumains ont déjà bu la tasse contre l'Irlande la semaine dernière (8-82), et s'attendent à subir un sort identique à Bordeaux, face aux champions du monde en titre. Solidement entrés dans la compétition contre l'Ecosse (18-3), les Springboks ont changé 14 joueurs, pour ce duel programmé à six jours du choc de ce groupe B contre le XV du Trèfle.

17h45 : Australie-Fidji (France 2 et france.tv)

Ils ont enthousiasmé la planète ovale avec de formidables fulgurances mais n'ont déjà plus le choix. Voilà le paradoxe de cette équipe fidjienne, emballante mais inefficace lors de sa courte défaite contre le pays de Galles (26-32). Malgré le double bonus acquis, les Fidji doivent battre l'Australie à Saint-Etienne pour rester en vie. Les Wallabies ne constituent pas un obstacle insurmontable, même s'ils se sont rassurés en battant nettement la Géorgie (35-15) pour leur entrée en lice. L'ère Eddie Jones est enfin lancée et les Australiens veulent désormais enchaîner pour s'éviter des sueurs froides, dans une poule C extrêmement ouverte.

21h : Angleterre-Japon (TF1)

Et maintenant, confirmer. Huit jours après leur succès net à défaut d'être transcendant face à l'Argentine (27-10), les Anglais défient le Japon à Nice. Les Nippons, sur le déclin ces dernières années, paraissent un cran en dessous. Ils ont assuré l'essentiel contre le Chili (42-12) mais devront en faire un peu plus pour renverser ce XV de la Rose. Encore convalescente, l'Angleterre est toujours privée de Tom Curry et Owen Farrell, suspendus. Mais l'ouvreur a été secondé avec brio lors du premier match par l'impeccable George Ford, de nouveau titulaire dimanche soir.