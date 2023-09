Coupe du monde de rugby : Jelonch de retour et capitaine, Lucu-Hastoy en charnière, Woki, Villière et Moefana enchaînent... Découvrez le XV de France face à l'Uruguay

Le sélectionneur Fabien Galthié a décidé de faire tourner une large partie de son effectif pour défier l'Uruguay, jeudi, à Lille, lors du deuxième match de la Coupe du monde.

Sans surprise, Fabien Galthié a décidé d'effectuer une large rotation de son effectif. Le sélectionneur a annoncé, mardi 12 septembre, la composition de départ du XV de France pour la deuxième rencontre de la Coupe du monde, jeudi 14 septembre, face à l'Uruguay (21h). Douze des quinze titulaires lors de la victoire en ouverture contre la Nouvelle-Zélande (27-13), vendredi 8 septembre, laisseront leur place au coup d'envoi, au stade Pierre-Mauroy de Lille. "Nous avons constitué une équipe qui nous semble la meilleure possible et la plus complémentaire en termes de fraîcheur, de motivation et d'association", a expliqué le sélectionneur à côté duquel Anthony Jelonch avait pris place.

Car la principale information de ce XV de France, c'est la titularisation du troisième ligne de Toulouse. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contre l'Ecosse (32-21), le 26 février dernier, lors du Tournoi des six nations, Anthony Jelonch va retrouver le terrain pour la première fois, six mois et huit jours après son opération. Un retour express, complété par le rôle de capitaine. "Il a réussi sa course contre la montre, s'est réjoui Sekou Macalou, devant la presse. C'est un leader, très important sur le terrain comme en dehors. On a retrouvé un Anthony à 100%." "Il a prouvé qu'il avait la force mentale pour revenir, et personne ne doute de ses capacités physiques", a ajouté Melvyn Jaminet, auteur du deuxième essai français vendredi et titularisé à l'arrière, en lieu et place de Thomas Ramos.

Seuls le deuxième ligne Cameron Woki, l'ailier Gabin Villière et le centre Yoram Moefana enchaîneront une deuxième titularisation de suite. Ils seront respectivement associés à Romain Taofifenua, Louis Bielle-Biarrey et Arthur Vincent. Ce sera la première titularisation de Taofifenua et Vincent en Coupe du monde, et le premier match du plus jeune dans cette compétition planétaire.

Maxime Lucu et Antoine Hastoy formeront la charnière, en lieu et place d'Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. Sur le banc, le staff tricolore a fait le choix de placer six avants pour deux trois-quarts (Couilloud et Ramos ce dernier pouvant couvrir les postes d'ouvreur mais aussi d'arrière). Parmi eux, quatre joueurs étaient titulaires vendredi face aux All Blacks (Wardi, Flament, Cros, Ramos), sans oublier Peato Mauvaka, qui avait remplacé très tôt (12e minute) Julien Marchand lors du match d'ouverture.