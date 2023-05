Coupe du monde de rugby 2023 : voici à quoi ressemblent les médailles... fabriquées à partir de téléphones portables recyclés

A 100 jours de la compétition en France, les organisateurs ont dévoilé des médailles inédites, issues du recyclage. Il s'agit en effet d'une grande première en France pour un événement de cette envergure.

"Là, il y en a pour 250 tonnes. Et puis elles vont aller toute la nuit au four". Dans les entrailles de la Monnaie de Paris, les médailles de la Coupe du monde du rugby sont en train d'être frappées, gravées. Mais avant d'en arriver à cette étape finale et voir la naissance des 1491 médailles, le parcours a été long.

Tout a commencé en 2022 : partenaire de l'organisation, le groupe Orange a organisé une collecte de téléphones usagés auprès des clubs de rugby amateur à travers la France, des entreprises partenaires ainsi que dans ses boutiques partout en France. C'est de là qu'on pu être extraits les métaux précieux, explique Julien Sabouret, chef de collection à la Monnaie de Paris. "Il y a un recycleur qui transforme toute cette collecte en grenaille de métal. Puis, un fondeur va nous faire les plaques qui servent ensuite à frapper les médailles", détaille-t-il.

Pleines de symboles

Même la dorure des médailles est faite grâce aux téléphones puisqu'ils contiennent de toutes petites quantités d'or. Une démarche écologique avec, en tout, 206 000 portables usagés qui vont servir à la conception des médailles. Ce sont finalement 2 953 kilos de métaux qui ont pu être récupérés dans les 31 tonnes de téléphones collectés, soit 138 téléphones pour façonner une médaille.

Mais alors à quoi vont-elles ressembler ? "On a fait une pièce de forme ovale, évidemment. On y voit la coupe, le logo de la compétition, et puis la bélière, la partie qui reçoit le ruban, qui a une forme bien stylisée : celle de l'Arc de Triomphe", décrypte Joachim Jimenez, graveur et directeur de la création.

Plus de 200 000 téléphones ont pu être collectés et recyclés pour permettre la création des médailles de cette coupe du monde de rugby 2023. (Orange / France 2023)

Autour du logo de la compétition, se dessine au verso le ruban de Möbius, "un lien unique et infini qui connectera les joueurs aux fans, le rugby à la société, la France et le monde", précise l'organisation dans un communiqué, mercredi 31 mai.

Et la minutie a été poussée jusqu'à graver sur la Coupe dessinée sur la médaille, les noms des précédents vainqueurs... avant peut-être d'y voir figurer (enfin) celui de la France. La compétition se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre, avec en match d'ouverture la France contre la Nouvelle-Zélande. Au total, la compétition se tiendra dans 9 villes hôtes. Saint-Denis, mais également Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Nice et Toulouse.