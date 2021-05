Deux équipes du Top 14 se disputeront le titre de champion d'Europe, le 22 mai, à Twickenham. Grâce à sa victoire face au Leinster (32-23), dimanche 2 mai, La Rochelle disputera la première finale de Champions Cup de son histoire. Après une première période difficile, les Jaune et Noir ont pris les commandes de la rencontre et ont inscrit deux essais consécutifs dans le deuxième acte, signés Grégory Alldritt (66e) et Will Skelton (74e).

Retrouvez le résumé de la rencontre ci-dessous :