Champions Cup : le match Montpellier-Leinster annulé à cause du Covid-19, victoire du MHR sur tapis vert

La rencontre entre le Montpellier HR et le Leinster Rugby, prévue vendredi soir dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Champions Cup, a été annulée. C'est l'EPCR, organisateur des coupes d'Europe de rugby, qui l'a annoncé jeudi 16 décembre via un communiqué. Par conséquent, le club héraultais est donné gagnant sur tapis vert.

L'instance dirigeante a décrété que le match "ne pouvait pas être joué en toute sécurité". L'EPCR fait état de "nouveaux résultats positifs à des tests Covid-19" chez le club irlandais, sans toutefois préciser le nombre de joueurs contaminés. Le Leinster avait tout de même communiqué une composition d'équipe jeudi.

| The #LeinsterRugby team management have expressed their disappointment at the decision of EPCR to award a 28-0 win to Montpellier.



