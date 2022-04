Champions Cup : La Rochelle écarte Bordeaux-Bègles et rejoint Montpellier en quarts de finale

Le score cumulé des deux rencontres est sans appel : 62-36 en faveur des joueurs de Ronan O’Gara. Samedi 16 avril, après une démonstration à Chaban-Delmas lors du match aller des huitièmes de finale de Champions Cup, le Stade Rochelais a une nouvelle fois dominé l'Union Bordeaux-Bègles (31-23) pour décrocher sa place en quarts de finale.

Après une première période étriquée et un petit 6-3 en faveur de l'UBB, le Stade Rochelais a fini par lancer la machine. Le premier essai maritime, claqué par West (42e, 10-6), a rapidement été suivi par celui du troisième ligne international français Grégory Alldritt (48e, 17-6). Assez pour réaliser le break et annihiler les espoirs de Bordelo-Béglais brouillons et réduits à 14 dès la 27e minute (carton rouge contre Vaipulu).

Cette sixième victoire consécutive de La Rochelle face à son rival lui permet de retrouver un autre club français au prochain tour. Début mai, le finaliste de la saison passée affrontera Montpellier, tombeur des Harlequins sur le fil (40-26, 20-33) plus tôt dans la journée de samedi, avec une place dans le dernier carré dans le viseur.