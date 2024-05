Challenge Cup : Clermont concède une défaite cruelle contre les Sharks en demi-finale

Les Auvergnats se sont inclinés contre une équipe sud-africaine plus disciplinée et efficace, au terme d'une rencontre accrochée.

Clermont ne sauve pas sa saison. Les Jaunards ont été battus par les Sharks en demi-finale de Challenge Cup (32-31), samedi 4 mai, au stade du Twickenham Stoop à Londres, antre des Harlequins empruntée pour l'occasion. Déjà à la peine en Top 14, dixièmes et décrochés de la course aux phases finales, les joueurs de l'ASM abandonnent leurs espoirs de titre européen dans une compétition qu'ils ont remportée à trois reprises (1999, 2007, 2019).

Au terme d'un match qui a tenu toutes ses promesses entre les deux meilleures attaques de la compétition, Clermont est passé proche d'un succès de prestige sur une formation sud-africaine emmenée par sept champions du monde en titre titularisés, dont l'intégralité de la première ligne (Nche, Mbonambi, Koch).

Clermont pénalisé et puni

La ligne arrière clermontoise, amputée de deux cadres (George Moala et Alivereti Raka), a pourtant fait des merveilles en première période, bien soutenue par une première ligne très active et dominante en mêlée, à l'image du pilier géorgien Giorgi Beria.

Mais les Clermontois ont été aussi justes offensivement qu'indisciplinés défensivement dans le premier acte, offrant six pénalités dangereuses à leurs adversaires, converties en points par l'infaillible buteur Siya Masuku, auteur de 27 points samedi (100% de réussite). Sous les yeux de Siya Kolisi, capitaine de l'Afrique du Sud et joueur du Racing 92 venu voir ses coéquipiers en sélection, les Sharks n'étaient qu'à dix points à la pause (28-18).

"Avec l'indiscipline de la première mi-temps, on est devant, mais on n'aurait pas dû en prendre 18 parce qu'on n'a jamais été en danger", confiait le talonneur Etienne Fourcade au micro de France 3, après la rencontre. Les Sharks ont effectivement attendu l'heure de jeu pour inscrire leur premier essai par Vincent Koch, avant que l'ailier Makazole Mapimpi ne donne l'avantage décisif aux Sud-Africains.

1/2 finale : les Sharks repassent devant à 10 minutes de la fin du match Menés 18-31, les Sharks sont désormais devant d'un point. Après Vincent Koch, c'est Makazole Mapimpi qui a inscrit un essai. Siya Masuku le transforme et permet à son équipe de mener 32-31 à 10 minutes de la fin du temps réglementaire.

Les joueurs de l'ASM, longtemps sûrs de leur force ballon en main et solides sur les plaquages, ont cédé en fin de match. Laissant leurs adversaires dans le match en concédant deux fois plus de pénalités malgré une domination assez nette (60% d'occupation et trois essais à zéro en première période), les Jaunards ont manqué d'énergie en fin de rencontre.

Le demi d'ouverture Anthony Belleau, de tous les bons coups en première période, a illustré l'impuissance de son équipe dans le second acte. A l'origine du premier essai de Joris Jurand (6e) sur un lancement de jeu audacieux dans son camp, l'ouvreur de l'ASM a ensuite offert un caviar à son ailier, d'une diagonale au pied (21e), avant de lancer l'arrière Alex Newsome dans l'en-but en conclusion d'une belle combinaison (31e). Mais il a été beaucoup moins inspiré en seconde période, rendant trop de ballons au pied par précipitation, à l'image de la dernière munition qu'il a expédiée en touche.

"On a fait une très bonne première mi-temps, mais on est un peu retombés dans nos travers en deuxième période en les laissant jouer", déplorait le pilier Rabah Slimani à l'issue du match. Les Sharks rallient leur première finale depuis leur intégration aux compétitions européennes, et affronteront les Italiens du Benetton Trévise ou les Anglais de Gloucester.