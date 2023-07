Rugby : Clermont n'a "plus d'engagement" avec le pilier Mohamed Haouas, condamné à 18 mois de prison pour "violences aggravées"

L'ancien joueur de Montpellier a été condamné, vendredi, à 18 mois de prison dont neuf ferme pour "violences aggravées".

L'ASM Clermont n'est plus lié à Mohamed Haouas. Le club auvergnat a annoncé, samedi 1er juillet, qu'il n'était plus engagé avec le pilier du XV de France, Mohamed Haouas, condamné à neuf mois de prison ferme vendredi pour "violences aggravées", commises il y a près de dix ans, condamnation pour laquelle son avocat a fait appel.

"Il n'existe plus d'engagement entre le pilier droit montpelliérain et le club clermontois", ajoute sans plus de détails le communiqué, qui rappelle néanmoins la position du club danscette affaire : "Nos joueurs, au-delà de ce qu’ils sont sur le terrain, ont le devoir d’adopter un comportement exemplaire en toutes circonstances, et notamment d’avoir conscience, en tant qu’acteurs du rugby de haut niveau, de l’impact de leur image, de leurs gestes ou de leurs paroles, particulièrement vis-à-vis du public et des médias. Ceux qui ne respectent pas ces règles, n’ont pas leur place à l’ASM Clermont Auvergne."

Fin mai, l'ex-joueur de Montpellier avait déjà écopé d'un an ferme pour "violences conjugales". Le pilier avait signé un contrat de trois ans en faveur de l'ASM avant ces verdicts. Son futur club s'était alors tourné vers le conseil des prudhommes pour suspendre ce contrat de travail, en vain puisqu'il avait été débouté lundi. Le club avait 15 jours pour faire appel. Il n'en a finalement pas eu besoin après cet accord trouvé directement avec l'international tricolore.

Le 7 juin, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié avait annoncé que Mohamed Haouas ne serait pas retenu pour le Mondial cet automne. La semaine précédente, la Fédération française (FFR) avait déjà estimé que les agissements du joueur étaient "incompatibles" avec d'autres sélections en équipe de France.